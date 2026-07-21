Estas son las principales diferencias entre la versión Estándar y Ultimate del GTA VI

Estamos a solo unos meses para que se lleve a cabo el lanzamiento de uno de los videojuegos más importantes de todos los tiempos. El GTA VI está prácticamente a la vuelta de la esquina, motivo por el cual aquí conocerás las principales diferencias entre su versión Estándar y Ultimate.

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A primera vista, podría parecer que ambas ediciones cuentan con exactamente el mismo contenido dado que, en ambas, puedes recorrer Vice City, así como conocer la historia de Lucía y Jason; sin embargo, la diferencia entre ambos GTA VI radica en el contenido adicional entre ambos juegos.

¿Qué incluye el GTA VI en su versión Ultimate?

Esta edición está pensada, principalmente, para los jugadores que disfrutan coleccionar distintos productos no solo con sus personajes, sino también con sus automóviles. Por tal motivo, en esta versión existen algunos vehículos exclusivos como lo son el Grotti Cheeta y el Vapid Dominator Buggy.

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Take-Two confirmed that GTA VI is still scheduled to launch on November 19, 2026!



In its latest letter to shareholders, the company also said:



> Management believes GTA VI has the potential to transform the company’s financial performance.



> Take-Two expects to generate over… pic.twitter.com/jqyiMtqixN — Gaming.Bo3.gg (@Gaming_bo3gg) July 20, 2026

En el GTA VI Ultimate también encontrarás cuatro vehículos clásicos exclusivos, así como talleres personalizados, armas exclusivas, acceso al garaje Paradise y distintas modificaciones para tus carros, así como ropa, accesorios, acceso a la tienda Stock 305, prendas de colección y diseños especiales para las pistolas.

¿Qué contenido tiene el GTA VI en su versión Estándar?

Si bien la versión más básica del GTA VI podría quedarse sin contenido importante, la realidad es que se trata de una versión esperada durante muchos años por los fanáticos más fuertes de la saga, misma que, para esta edición, tendrán que desembolsar alrededor de 80 dólares.

Para la versión Ultimate del GTA VI el precio ascendió a los 100 dólares; es decir, alrededor de 1,800 pesos mexicanos al tipo de cambio actual. Recuerda que este videojuego saldrá en exclusiva el próximo 19 de noviembre para la PlayStation 5, así como para la Xbox Series X|S.