Donald Trump, en EXCLUSIVA con Azteca Deportes en el Sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026: “México, Estados Unidos y Canadá se han unido muy bien”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló en exclusiva para los micrófonos de TV Azteca

Francisco Fernández
Mundial México 2026
Las 48 selecciones que participarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026 conocerán su destino este viernes 5 de diciembre y en el evento estuvo presente Inés Sainz quien habló en exclusiva para TV Azteca con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y con el mandatario de la FIFA, Gianni Infantino.

Te puede interesar: Sorteo Mundial 2026: Ver EN VIVO y GRATIS la transmisión HOY viernes 5 de diciembre para la definición de los partidos para la Copa del Mundo; bombos online y por internet

Donald Trump: "Estados Unidos, Canadá y México se han unido muy bien"

El presidente Trump destacó la colaboración que han tenido los tres países anfitriones para la organización del Mundial y para establecer varios récords en ventas de entradas, incluso antes de que la pelota empiece a rodar por los estadios mundialistas.

"Los tres países se han unido muy bien. Estamos estableciendo cada récord y México y Canadá nos están ayudando a establecer esos récords, pero, como sabes, tenemos un récord mucho antes de que se patee la primera pelota", dijo el presidente Donald Trump para los micrófonos de TV Azteca presentes en el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

A pesar de que Estados Unidos no es un país en donde el futbol tenga un arraigo histórico, el presidente estadounidense aseguró que le gusta el 'soccer' y que el deporte ha estado creciendo en los últimos años.

"Me gusta (el futbol soccer) cada vez más. Está creciendo en este país. Algún día tal vez sea más grande que cualquier otra cosa", agregó.

"Sí, las ventas de entradas son más grandes que cualquier otra cosa que hayamos hecho en la historia del país en términos de deportes. Y la audiencia va a ser tremenda", sentenció Trump.

Te puede interesar: Leyenda de Estados Unidos da como FAVORITO a España para ser CAMPEÓN de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Francisco Fernández

Autor / Redactor

Francisco Fernández

