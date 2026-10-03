Dura derrota para la Selección Mexicana: cae goleada ante equipo de Liga BBVA MX
El equipo azteca recibió 4 anotaciones durante la segunda parte del encuentro disputado en el Estadio Hidalgo
La Selección Mexicana Sub-23 perdió 4-0 frente a Pachuca este viernes 2 de octubre en el Estadio Hidalgo, dentro de la Copa Pachuca. El compromiso formó parte del primer partido de la Fecha FIFA para el grupo dirigido por Eduardo Arce, que cayó goleado por el equipo de la Liga BBVA MX. Mientras que el equipo azteca Sub-17 cayó ante Argentina.
Los goles recibidos de la Selección Mexicana
El primer tiempo terminó 0-0 pese a que los Tuzos tuvieron varias aproximaciones sobre la portería defendida por Emmanuel Ochoa, quien recibió 6 goles con la Máquina. Mauricio Isaís tuvo una de las primeras oportunidades con un disparo que exigió al guardameta, mientras Oussama Idrissi también probó con un remate que terminó por encima del arco.
En la parte complementaria, Salomón Rondón ejecutó un penal, Ochoa consiguió detener el primer disparo, pero el delantero venezolano aprovechó el rebote para colocar el 1-0.
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Mauricio Isaís consiguió el segundo tanto al minuto 58. Tres minutos después, Rodolfo Pizarro amplió la diferencia con una jugada individual dentro del área, en la que superó a 3 rivales antes de definir frente al arco.
El cuarto tanto llegó por conducto de Nicolás Vallejo. El atacante aprovechó un error en la zaga del conjunto nacional para recuperar la pelota y definir ante Ochoa. Con esa anotación, el marcador quedó 4-0 y los hidalguenses aseguraron el triunfo en el duelo correspondiente a la Copa Pachuca.
El 11 de la Selección Mexicana
Eduardo Arce presentó una alineación con futbolistas que ya cuentan con experiencia en Primera División. Emmanuel Ochoa ocupó la portería, mientras Rodrigo Pachuca, Jonathan Pérez y Carlo Soldati integraron la línea defensiva. Juan Pablo Uribe, Iker Fimbres y Elías Montiel aparecieron en la zona media, acompañados por Yael Padilla, Diego Sánchez, Octavio Vázquez y Oswaldo Virgen.