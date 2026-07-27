EA Sports FC 2027 “confirma” lanzamiento en 7 CONSOLAS; ¿cuándo sale a la venta?

Estamos a unos meses para que se lleve a cabo el lanzamiento oficial del EA Sports FC 27, mismo que traerá consigo un sinfín de sorpresas (unas confirmadas y otras por confirmar) como el regreso de la Liga BBVA MX, la cual podría ser el eslabón que EA tanto había esperado.

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Y es que, a pesar de las críticas que Electronic Arts ha recibido en los últimos años, la realidad es que el EA Sports FC 27 se ha convertido en uno de los videojuegos más esperados de los últimos meses. Ante tal situación, aquí conocerás en qué consolas podrás disfrutar de este título.

¿En qué consolas estará disponible del EA Sports FC 27?

Lo primero a tener en cuenta es que, hasta el momento, Electronic Arts no ha confirmado oficialmente las plataformas en las que el EA Sports FC 27 se lanzará; sin embargo, filtraciones entregadas por el portal Nintenderos mencionan que estas serán un total de siete.

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Se sabe que las principales serán la PlayStation 5, la Xbox Series X | S y la Nintendo Switch 2 por ser las de última gama en sus respectivas industrias. Sin embargo, la fuente detalla que también se espera su aparición en otras como la PlayStation 4, la Xbox One, la Nintendo Switch 1 y la PC.

Cabe mencionar que esta edición contará, por primera vez, con el arribo del Mundo Abierto, motivo por el cual podrás desenvolverte en otro tipo de aventuras como, por ejemplo, escoger los mejores carros para tu jugador, cómo quieres que se vista e, incluso, el corte de pelo que deseas para él.

¿Cuándo saldrá a la venta el EA Sports FC 27 y cuánto costará?

Distintos reportes mencionan que el EA Sports FC 27 saldrá a la venta el viernes 25 de septiembre de este año; es decir, semanas después de haber comenzado la temporada en las principales Ligas de Europa. A falta de un anuncio oficial, se espera que su costo ascienda a los 80 dólares para la PS5 y la Xbox Series.