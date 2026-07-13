EA Sports FC MODIFICA el nombre del campeonato mundial; así se llamará

Estamos a unos días para que se lleve a cabo la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el torneo más importante que el año tendrá en el apartado deportivo. Ante esta situación, el EA Sports FC se volvió tendencia luego de la modificación al nombre que realizó en su torneo dentro del videojuego.

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Como sabes, el EA Sports FC 26 no cuenta con los derechos del nombre de la Copa Mundial de la FIFA 2026, motivo por el cual el mote que utiliza para este torneo en su versión es distinto. A pesar de ello, se ha dado a conocer que el nombre nuevamente fue modificado por esta razón.

¿Cómo se llama el nombre del campeonato mundial del EA Sports FC 26?

Fue hace unos días cuando se cumplió el primer aniversario luctuoso de la muerte de Diogo Jota, futbolista portugués que tenía todo para formar parte de esta Copa Mundial de la FIFA 2026 pero que, sin embargo, perdió la vida luego de un terrible accidente automovilístico que también terminó con su hermano el 3 de julio del 2025.

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Today, as every day, we remember Diogo Jota and André Silva, who tragically passed away one year ago.



Through immeasurable loss and incalculable pain, the impact they made and the legacies they left behind - not only within the footballing world, but in the hearts and minds of… pic.twitter.com/qQxJtxL3cV — Liverpool FC (@LFC) July 3, 2026

Ante tal situación, Electronic Arts tomó la decisión de cambiar el nombre del trofeo del campeonato mundial del EA Sports FC 26 Pro, mismo que, a partir de esa fecha, tendrá como nombre Trofeo Diogo Jota del Campeonato Mundial del EA Sports FC Pro en honor el portugués.

Cabe mencionar que este trofeo se entregará el próximo 26 de julio en función de la fas final del torneo en Francia. Se trata, además, de una especie de reconocimiento a la carrera del mismo Diogo Jota, quien además de ser compañero de Raúl Jiménez en los Wolves también formó parte del Liverpool.

¿Cuáles fueron los números de Diogo Jota en la Selección de Portugal?

Diogo Jota hizo su debut con la Selección de Portugal a finales del 2019 luego de un proceso por las categorías menores. Durante su etapa como futbolista profesional el extremo marcó 14 goles y disputó 49 partidos, destacando los juegos que tuvo en la Clasificación de la UEFA y en la Nations League.