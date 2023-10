Edson Álvarez queda suspendido en la Premier League

En su duelo de la jornada 10 de la presente temporada de la Premier League, West Ham United recibió al Everton y, a los 83 minutos del duelo, el silbante del compromiso le mostró la tarjeta amarilla a Edson Álvarez y, con las anteriores, el futbolista mexicano quedaría suspendido para el siguiente duelo del certamen.

En la siguiente jornada, West Ham United se medirá a Brentford en el Estadio Gtech Community; será en el compromiso ante The Bees cuando David Moyes no pueda contar con Edson Álvarez en el mediocampo; hasta el momento, el jugador mexicano de The Hammers suma ocho partidos como titular en la Premier League.

Anteriormente, Edson Álvarez, en la presente campaña de la Premier League, recibió tarjetas amarillas en los duelos ante Brighton, Manchester City, Liverpool y Sheffield United; ahora, con su quinta ante Everton, se perderá el duelo ante Brentford.

Además de sus amonestaciones en la Premier League, Edson Álvarez ha recibido la tarjeta amarilla en la segunda jornada de la UEFA Europa League cuando Wes Ham United se enfrentó al SC Friburgo.

¿Cómo, cuándo y dónde es el Brentford vs West Ham United de la Premier League?

El próximo sábado 4 de noviembre será cuando Brentford reciba al West Ham United para su duelo de la jornada 11 de la Premier League; el compromiso en el Estadio Gtech Community será cuando Edson Álvarez no este disponible para David Moyes; el mediocampista mexicano volverá para el compromiso de la fecha 12 cuando reciban a Nottingham Forest.

Luego de 10 compromisos en la presente campaña de la Premier League, West Ham United se ubica en la novena posición con 14 puntos, tras cuatro victorias y dos empates; el conjunto donde milita Edson Álvarez se encuentra a ocho unidades de los puestos de competencias europeas para la próxima temporada.

