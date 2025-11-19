¡INSÓLITO! Este entrenador podría dejar su selección, pese haber clasificado al Mundial 2026

Mientras la Selección Mexicana perdió contra Paraguay pero tuvo un buen jugador , el combinado de Uruguay fue goleado 5-1 por Estados Unidos y la prensa de ese país ya pone en duda la continuidad del entrenador Marcelo Bielsa para el Mundial 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. A pocos meses de la Copa del Mundo, se ve todo complicado.

Contra México la prensa uruguaya destacó a Gilberto Mora , mientras que luego del partido frente a Estados Unidos un reconocido periodista sostuvo que la cosa entre Bielsa y los futbolistas no está nada bien. Según el reportero Federico Buysan, la situación con los jugadores está quebrada. “El mensaje no llega, se lo trasladaron a los dirigentes”, dijo.

MEXSPORT Marcelo Bielsa head coach during press conference Uruguay, prior International Friendly match against Mexico National Team at TSM Corona Stadium, on November 14, 2025 in Torreon, Coahuila, Mexico.

Además, el periodista explicó: “Los dirigentes pretenden que (Bielsa) siga, pero están muy preocupados. Hoy será un día de charlas antes de volver. Entienden que es un golpe a tiempo. Jorge Giordano confía en el entrenador”. Así, a pocos meses del Mundial 2026, un gigante como Uruguay (dos veces ganador campeón del mundo) podría quedarse sin entrenador.

Los números de Uruguay con Marcelo Bielsa de cara al Mundial 2026

Posición en Copa América 2024: 3º

Posición en Eliminatorias Sudamericanas: 4º con 28 puntos

Partidos jugados totales: 35

Partidos ganados: 16

Partidos que terminaron en empate: 12

Partidos perdidos: 7

Títulos: 0

Último resultado: 1-5 ante Estados Unidos

Los conflictos entre Marcelo Bielsa y los jugadores de Uruguay lleva tiempo

A pesar de que parece que la situación explotó tras la derrota 5-1 contra Estados Unidos, cabe recordar que el ‘Loco’ Bielsa lleva varias polémicas desde su llegada al país dos veces campeón del mundo. Resulta que tuvo un encontronazo con los referentes, sobre todo con Luis Suárez, a quien decidió dejar de convocar al combinado nacional.

Borrar del equipo a Suárez y otros futbolistas importantes le causó que se hable mucho de su relación con los jugadores. Y aunque en los últimos meses eso parecía una cosa del pasado, recientemente se volvió a hablar de lo mismo, puesto que la selección uruguaya atraviesa un duro presente a poco tiempo de disputar el Mundial 2026.

