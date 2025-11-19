deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

La terrible escena del DT que lloró frente a todas las cámaras y en vivo por quedarse sin Mundial 2026

Reinaldo Rueda, entrenador de Honduras, rompió en llanto durante la conferencia de prensa tras no clasificar a la próxima Copa del Mundo

Entrenador llora al quedar fuera del Mundial 2026
TV Azteca
Entrenador llora al quedar fuera del Mundial 2026
Rodrigo Acuña
Mundial México 2026
Compartir

El Mundial 2026 va tomando forma y ya son 42 los equipos clasificados que estarán presentes en México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, en el detrás de escena, existen cientos de selecciones que ya se quedaron con las manos vacías y una de ellas fue Honduras, equipo que no logró clasificar a la cita mundialista luego de empatar sin goles ante la Costa Rica de Miguel Herrera . Reinaldo Rueda, su DT, no pudo contener las lágrimas tras la eliminación.

Reinaldo Rueda llora ante la prensa tras no clasificar a Honduras al Mundial 2026

Quedar afuera de una Copa del Mundo es muy doloroso para cualquier país, pero Rueda lo vivió en carne propia al tener raíces hondureñas. En conferencia de prensa, el estratega no pudo contener las lágrimas y estalló en llanto luego de ni siquiera poder alcanzar el repechaje de cara al Mundial 2026 , unas imágenes que rápidamente se viralizaron en redes sociales y que generó miles de emociones.

Reinaldo Rueda llora en conferencia de prensa
@HCHTelevDigital / Captura de pantalla
Reinaldo Rueda llora en conferencia de prensa

Ante la prensa, Rueda manifestó que el gran error de Honduras fue subestimar el partido ante Nicaragua y creer que, ante Costa Rica, estaban prácticamente clasificados. “Hoy el futbol nos ha dado una lección de humildad; los partidos hay que jugarlos antes de ganarlos. Por ironía, nos quedamos fuera por un gol”, soltó el entrenador nacido en Cali, Colombia.

Ese partido en Managua nos sacó del Mundial. Creíamos que la disputa era con Costa Rica y el futbol nos enseñó que no se puede subvalorar a nadie”, culminó Rueda refiriéndose a la derrota que sufrieron ante Nicaragua en la penúltima jornada.

TE PUEDE INTERESAR:

Honduras se quedó con las manos vacías a pesar de haber tenido cerca la clasificación

A pesar de haber llegado como el único líder del Grupo I en la última fecha de las Eliminatorias de la CONCACAF, el empate a cero ante los ‘ticos’ y un gol en otro estadio de último minuto (autogol de Guatemala favoreció a Surinam) dejó a los hondureños hasta fuera del repechaje. Por esta razón, tanto Rueda como toda Honduras vivió el golpe de una forma más dura, pero ahora solo resta dar vuelta la página y pensar en lo que viene.

Los equipos de CONCACAF clasificados al Mundial 2026

México, Estados Unidos y Canadá estarán presentes en la gesta mundialista debido a que son los anfitriones del torneo. Sin embargo, se sumarán Haití, Curazao y Panamá, los tres clasificados de forma directa gracias a las eliminatorias. Por su parte, Jamaica y Surinam tendrán la posibilidad de clasificar mediante el repechaje intercontinental.

Mundial 2026
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Rodrigo Acuña

Te Recomendamos

México vs Paraguay EN VIVO y GRATIS fecha FIFA 18 de noviembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Paraguay EN VIVO, partido de la fecha FIFA de noviembre 2025
México vs Uruguay en vivo partido amistoso fecha FIFA
Mundial México 2026
México vs Uruguay EN VIVO y GRATIS, partido de la fecha FIFA de noviembre rumbo al Mundial 2026
Thumbnail
Mundial México 2026
Iker Casillas nos visita en TV Azteca Deportes
México vs Ecuador en vivo partido amistoso de preparación previo al Mundial 2026
Mundial México 2026
México vs Ecuador, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
México vs Colombia en vivo fecha FIFA partido amistoso 2025
Mundial México 2026
México vs Colombia, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
Minis + Marcador (8).jpg
Mundial México 2026
Entrevista Diego Laínez con David Medrano: El regreso al TRI en una nueva etapa
México vs Japón en vivo por Azteca 7 gratis sábado 6 de septiembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Japón EN VIVO y GRATIS, partido de la Selección Mexicana, fecha FIFA, sábado 6 de septiembre de 2025
DEPORTV Y EXPRESS minis (2).jpg
Mundial México 2026
Jorge Valdano, campeón con Argentina en 1986 | Deportv | TV Azteca Deportes.
Thumbnail
Mundial México 2026
A Un Año del Mundial | Azteca Deportes ya está en las Ciudades Sede
Falta un año para el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá
Mundial México 2026
El Mundial no se puede entender sin el aficionado mexicano: Falta un año para la Copa del Mundo
×
×