La terrible escena del DT que lloró frente a todas las cámaras y en vivo por quedarse sin Mundial 2026

El Mundial 2026 va tomando forma y ya son 42 los equipos clasificados que estarán presentes en México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, en el detrás de escena, existen cientos de selecciones que ya se quedaron con las manos vacías y una de ellas fue Honduras, equipo que no logró clasificar a la cita mundialista luego de empatar sin goles ante la Costa Rica de Miguel Herrera . Reinaldo Rueda, su DT, no pudo contener las lágrimas tras la eliminación.

Reinaldo Rueda llora ante la prensa tras no clasificar a Honduras al Mundial 2026

Quedar afuera de una Copa del Mundo es muy doloroso para cualquier país, pero Rueda lo vivió en carne propia al tener raíces hondureñas. En conferencia de prensa, el estratega no pudo contener las lágrimas y estalló en llanto luego de ni siquiera poder alcanzar el repechaje de cara al Mundial 2026 , unas imágenes que rápidamente se viralizaron en redes sociales y que generó miles de emociones.

@HCHTelevDigital / Captura de pantalla Reinaldo Rueda llora en conferencia de prensa

Ante la prensa, Rueda manifestó que el gran error de Honduras fue subestimar el partido ante Nicaragua y creer que, ante Costa Rica, estaban prácticamente clasificados. “Hoy el futbol nos ha dado una lección de humildad; los partidos hay que jugarlos antes de ganarlos. Por ironía, nos quedamos fuera por un gol”, soltó el entrenador nacido en Cali, Colombia.

“Ese partido en Managua nos sacó del Mundial. Creíamos que la disputa era con Costa Rica y el futbol nos enseñó que no se puede subvalorar a nadie”, culminó Rueda refiriéndose a la derrota que sufrieron ante Nicaragua en la penúltima jornada.

#HCHDeportes | Reinaldo Rueda lloró en conferencia de prensa por la eliminación de Honduras. El principal responsable del descalabro Catracho lamentó el fracaso, pero no es el mismo dolor que sienten miles de hondureños que confiaron en su selección a lo largo de la eliminatoria. pic.twitter.com/rjrhUbhQ53 — HCH Televisión Digital (@HCHTelevDigital) November 19, 2025

Honduras se quedó con las manos vacías a pesar de haber tenido cerca la clasificación

A pesar de haber llegado como el único líder del Grupo I en la última fecha de las Eliminatorias de la CONCACAF, el empate a cero ante los ‘ticos’ y un gol en otro estadio de último minuto (autogol de Guatemala favoreció a Surinam) dejó a los hondureños hasta fuera del repechaje. Por esta razón, tanto Rueda como toda Honduras vivió el golpe de una forma más dura, pero ahora solo resta dar vuelta la página y pensar en lo que viene.

Los equipos de CONCACAF clasificados al Mundial 2026

México, Estados Unidos y Canadá estarán presentes en la gesta mundialista debido a que son los anfitriones del torneo. Sin embargo, se sumarán Haití, Curazao y Panamá, los tres clasificados de forma directa gracias a las eliminatorias. Por su parte, Jamaica y Surinam tendrán la posibilidad de clasificar mediante el repechaje intercontinental.