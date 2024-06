¡OFICIAL! Chelsea presenta a su nuevo entrenador para la temporada 2024-2025

Este lunes tres de junio del 2024, el conjunto del Chelsea decidió dar a conocer a su nuevo entrenador para la temporada 2024-2025 luego de que Mauricio Pochettino decidió no seguir en el club por mutuo acuerdo.

Fue a través de un comunicado publicado en sus redes sociales que dieron a conocer la noticia de que Enzo Maresca se convertía en su nuevo entrenador. El italiano firmó un contrato por cinco años y detallaron que comenzará en su nuevo cargo desde el próximo 1 de julio del 2024.

Maresca va a dirigir a su tercer equipo como primer entrenador, tras dirigir catorce partidos al Parma en 2021, de donde fue despedido, y tras dirigir al Leicester City al cual logró ascender a la Premier League tras quedar en primer lugar en el Championship. Además, cuenta con experiencia de haber estado en el Manchester City, siendo el asistente de Pep Guardiola formando parte del triplete.

Laurence Stewart y Paul Winstanley, directores deportivos del Chelsea, confesaron estar encantados de su llegada y detallaron que ha demostrado ser un entrenador capaz.

“Estamos encantados de darle la bienvenida a Enzo al Chelsea. Ha demostrado ser un excelente entrenador capaz de ofrecer resultados impresionantes con un estilo apasionante e identificable. Es un entrenador y líder muy talentoso que estamos seguros de que puede ayudar a cumplir nuestra visión y objetivos competitivos para el Club”.

Enzo Maresca will begin his new role on 1 July 2024 on a five-year contract, with a club option of a further year. 🇮🇹#WelcomeEnzo

— Chelsea FC (@ChelseaFC) June 3, 2024