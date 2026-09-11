Xolos de Tijuana 0-0 Gallos de Querétaro: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY viernes 11 de septiembre, por la jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX: Marcador Online
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