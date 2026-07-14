¿A partir de qué fecha se eliminarán para siempre los juegos físicos de la PlayStation?

Han pasado algunos días desde que se confirmó que la PlayStation 5, a través de Sony, dejará de producir videojuegos físicos a fin de salvaguardar ciertas necesidades económicas, un hecho que molestó a los fanáticos más tradicionales de este mundo.

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Sony Interactive Entertainment dio a conocer que la salida de los juegos físicos se realizará a través del paso de una nueva era de transición hacia la distribución digital, la cual ha acaparado la mayor parte de las ventas en los últimos años. Ahora bien, ¿a partir de cuándo la PlayStation 5 no contará con juegos físicos?

¿Cuándo dejarán de existir los juegos físicos en la PlayStation 5?

De acuerdo con información de Sony, será a partir de enero del 2028 cuando los juegos físicos dejen de formar parte del mercado a través de una decisión que, según la empresa, responde a la forma en cómo han cambiado los hábitos de consumo de sus usuarios en la última década.

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Un nuevo informe deja al descubierto una realidad incómoda para Sony. Comprar juegos de PlayStation EN FÍSICO suele ser MUCHO más barato que comprarlos digitalmente en la PlayStation Store, con diferencias que pueden alcanzar el 90% menos en algunos casos.



La comparación de… pic.twitter.com/Q2liEZk9fx — Metaload (@Metaload_ES) July 12, 2026

Sony explica que la evolución en la industria del entretenimiento ha hecho que los juegos digitales sean mucho más vendidos que los juegos físicos. En ese sentido, la empresa manifestó que dicha medida no afectará a aquellos juegos que ya están disponibles o en proceso de fabricación, tal es el caso del GTA VI.

Con ello, Sony y la PlayStation entran a un nuevo mundo en el que apostarán al cien por ciento por el apartado digital, pues además del anuncio de la culminación de los juegos físicos la empresa también declaró que cerrará definitivamente la PlayStation Store para la PlayStation Vita, así como para la PS3.

¿Cuál es la consola de PlayStation más vendida en la historia?

Si bien todas las consolas de Sony cuentan con ventas por demás extraordinarias, la realidad es que es la PlayStation 2 la que continúa en el primer lugar como la más vendida en la historia al recaudar más de 160 millones de unidades, mientras que la segunda en este apartado es la PS4 con 117.2 millones.