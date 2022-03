Festejos en el Ángel de la Independencia por el boleto a Qatar 2022

Las camisetas verdes y las banderas de la afición mexicana se dieron cita en el Ángel de la Independencia para celebrar el pase directo de México al Mundial de Qatar 2022 . Un lugar que ya funge como una tradición para celebrar los grandes acontecimientos deportivos de la Selección Azteca.

México podría inagurar el Mundial ante Qatar

Algunos aficionados que se hicieron presentes opinaron sobre la posibilidad de abrir el próximo mundial ante el organizador, el combinado de Qatar.

“Sería una gran oportunidad poder abrir el mundial ante Qatar, un escenario único para poder ser protagonistas en este gran evento donde esperamos llegar muy lejos. México dejará ver la alegría y emoción que lo caracteriza como en cada mundial al que vamos”, mencionó uno de los aficionados aztecas en medio de las celebraciones.

Además, algunos de los presentes se animaron a hablar de la gestión de Gerardo ‘Tata’ Martino.

“Al final no fueron las mejores formas y ni le pudimos ganar a Estados Unidos. México debe mejorar y el ‘Tata’ Martino demostrar que es un gran técnico, hasta ahora no ha dejado grandes sensaciones y no estamos contentos con él”, comentaron los fanáticos en el icónico momnumento del Paseo de la Reforma.

Cánticos como el ‘Cielito Lindo’ tampoco hicieron falta.

Los aficionados ahora aguardan expectantes por el sorteo del mundial que tendrá lugar el próximo viernes 1 de abril. El evento será en Doha, en el Centro de Convenciones y Exposiciones.

Así quedó el Octagonal Final

La Selección Mexicana aseguró su lugar para Qatar 2022 al calificar como segundo lugar en las eliminatorias de Concacaf. El combinado nacional consiguió la victoria ante El Salvador en la última jornada de las eliminatorias por 2-0. Con ello, subió del tercero al segundo lugar, pues Estados Unidos cayó en su respectivo compromiso ante Costa Rica.

De esta manera el equipo del Tata Martino evitará enfrentarse a selecciones como: Uruguay, Holanda, Alemania, Dinamarca, Croacia, Suiza y Estados Unidos.