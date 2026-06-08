GTA VI sufre cambio radical; ahora será mucho más DIFÍCIL realizar esta función

Las filtraciones y los rumores en torno al GTA VI no cesan en el mundo de las redes sociales a prácticamente seis meses de su estreno a nivel mundial, y una de ellas guarda estrecha relación con un cambio radical que este videojuego tendría en relación a sus ediciones anteriores.

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Como sabes, el GTA VI se estrenará el próximo 19 de noviembre para la PlayStation 5, en lo que podría convertirse en uno de los eventos más espectaculares en la historia de los videojuegos. Ahora, ha surgido información en torno a un cambio que este título tendría y que no ha caído muy bien entre los fans.

¿Cuál es el cambio que el GTA VI podría tener en relación a sus antecesores?

De acuerdo con el portal Infobae, un supuesto error en el GTA Online habría sido suficiente para que se revelara una mecánica inédita para el siguiente juego, mismo que guarda relación con la dificultad que el usuario tendría para el robo de vehículos a lo largo de la trama.

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Esto deriva de un sistema de identificación vehicular que estaría vinculado a la policía del juego. Además, se sugiere que dicha información circuló después de que un usuario detectara un extraño mensaje mientras modificaba su automóvil, lo cual haría que este cambio se mantenga hasta el GTA VI.

Cabe mencionar que el robo de vehículos dentro de este videojuego se ha convertido en una de las actividades favoritas de los usuarios, por lo que, como era de esperarse, el surgimiento de esta información no cayó bien en gran parte de la comunidad que espera con ansias este título.

¿Cuánto costará el GTA VI, de acuerdo con las estimaciones?

Son muchos los rumores en torno al costo que el GTA VI tendrá en su fecha de lanzamiento. Algunos insiders establecieron en el pasado que su precio sería superior a los 100 dólares; sin embargo, hoy se habla que el costo rondaría los 60 a 80 dólares.