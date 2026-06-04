¿El GTA VI se lanzará para la Nintendo Switch 2? Esto es lo que se sabe

El GTA VI está convertido en el videojuego más esperado no solo de este año, sino posiblemente de todos los tiempos debido a las cuestiones que hay detrás de él, desde su producción hasta el costo que podría tener, pasando por la cantidad de consolas a las que llegaría a finales de este 2026.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

Bajo tal contexto, existen algunas dudas en torno a si el GTA VI llegará a la Nintendo Switch 2 considerando que su consola principal será la PlayStation 5, mientras que la secundaria será la Xbox Series. Ante ello, aquí conocerás todos los detalles al respecto de esta disyuntiva.

¿El GTA VI llegará a la Nintendo Switch 2?

Al ser este el videojuego más ambicioso de todos los tiempos, distintos fanáticos de la Nintendo Switch 2 han esperado con mucha ansiedad el anuncio respecto a su lanzamiento bajo esta consola; sin embargo, vale decir que, hasta el momento, el GTA VI no ha sido anunciado en la misma.

Te puede interesar: ¿Por qué Canadá podría ser la sorpresa del Mundial 2026?

Te puede interesar: Vencieron a la depresión, hoy son las joyas de República Checa rumbo al Mundial

Aunado a este hecho, rumores en redes señalan que Sony habría puesto algunos acuerdos para su llegada a la PlayStation 5, entre los que destacan bloqueos para la Nintendo Switch 2 sin que esto esté confirmado. Lo que es un hecho es que, hasta el momento, no hay nada oficial respecto a su arribo a la Switch.

A pesar de ello, vale decir que tal situación no debe ser descartada en su totalidad debido a la inversión que Rockstar Games ha hecho para este GTA VI, misma que, según insiders, superan los 1,500 millones de dólares en producción, hecho que haría que la empresa busque cualquier forma para recuperar lo gastado.

¿Cuándo sale el GTA VI y cuánto costará?

Se sabe que el GTA VI será lanzado al mercado nacional e internacional el próximo 19 de noviembre, en uno de los días más esperados por la comunidad gamer en los últimos años. Además, se espera que el costo de este videojuego ronde entre los 60 y los 80 dólares.