Esta es la razón por la que el GTA VI no llegará a la PC en noviembre del 2026

Estamos a tan solo unos meses para que se lleve a cabo el lanzamiento oficial del GTA VI, mismo que es considerado uno de los videojuegos más esperados de todos los tiempos y que, sin duda, ha generado mucho interés entre los amantes de las consolas por lo que se ha hablado de él.

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Y es que, en medio de los rumores que han surgido en torno a su lanzamiento, una de las confirmaciones hechas por Rockstar Games deriva del lanzamiento que el GTA VI tendrá tanto en la PlayStation 5 como en la Xbox Series X|S. Ahora bien, ¿por qué este no saldrá en la PC?

Por esta razón el GTA VI no se lanzará en la PC en noviembre 2026

Lo primero a tener en cuenta es que la PlayStation 5 y la Xbox Series X|S son dos de las consolas de videojuegos más importantes que existen en la actualidad no solo en cuanto a ventas se refiere, sino también en la cantidad de videojuegos que han lanzado en los últimos meses.

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Crece la expectativa por la próxima presentación de Grand Theft Auto VI antes del reporte financiero de su matriz, T2-Interactive, que presentará sus resultados trimestrales el viernes 7 de agosto.



Analistas e insiders prevén que el… pic.twitter.com/UFoOsSxXgE — Lobby Abierto 🎮🎙️ (@lobby_abierto) July 27, 2026

Bajo este contexto, John Ricchio, desarrollador que trabajó en Rockstar Games, mencionó que el estudio prefiere su desarrollo a través de estas consolas toda vez que cuentan con un hardware con especificaciones definidas, lo cual permite que el videojuego tenga una base más controlada.

En otras palabras, la no inclusión de la PC en este lanzamiento deriva no solo de la posibilidad de que las principales consolas acaparen la mayor parte de las ventas, sino al hecho de que en este dispositivo Rockstar Games podría tener menos control sobre su videojuego gracias a la variedad de configuraciones con las que cuenta.

¿Cuándo saldría el GTA VI para la PC?

Rockstar Games no ha revelado una fecha estelar para la llegada del GTA VI en la PC; sin embargo, se espera que esta no tarde mucho respecto a su arribo en la Xbox y la PS5. Recuerda que el costo de este videojuego en su versión estándar será de 80 dólares, mientras que la edición ultimate tendrá un precio de 100 dólares.