La HORA EXACTA para ver el México vs Perú, partido de la Fecha FIFA del martes 29 de septiembre

La actividad de la Fecha FIFA continúa este martes 29 de septiembre de 2026 con un atractivo compromiso de carácter amistoso.

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La Selección Mexicana saltará a la cancha del Sports Illustrated Stadium en Harrison, Nueva Jersey, para medirse ante su similar de Perú, en lo que representa el segundo examen al frente del conjunto azteca para el técnico Rafael Márquez este 29 de septiembre de 2026 en partido amistoso correspondiente a la Fecha FIFA de este mes de septiembre.

Hora exacta del partido México vs Perú

Para todos los aficionados de la Selección Mexicana que no desean perderse ningún detalle de este encuentro, la hora exacta del silbatazo inicial es a las 19:00 horas (Tiempo del Centro de México). Aunque la transmisión inicia a las 18:50 horas por TV Azteca a través de Azteca 7 y en el sitio y APP oficial, con la tradicional transmisión y análisis del mejor equipo, Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague y Carlos ‘Warrior’ Guerrero.

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La Selección Mexicana de Rafa Márquez busca afianzar su idea futbolística y regalar una actuación convincente a su afición tras las buenas sensaciones dejadas en el debut ante Colombia, ademas de conseguir su primera victoria. Del otro lado, la escuadra peruana llega con la firme intención de recomponer el camino luego de ser goleado por Estados Unidos (1-4) y mostrar solidez táctica en un examen de alta exigencia en territorio estadounidense.

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Para este encuentro frente al cuadro inca, Rafa Márquez probaría suerte de inicio con futbolistas como Alex Padilla, Santiago Gimenez, Álvaro Fidalgo, Jéremy Márquez o Víctor Guzmán. Ante Colombia en la casa de los Baltimore Ravens, el entrenador nacional puso a prácticamente un 11 mundialista a excepción del Chucky Lozano.

Este es el probable 11 inicial del conjunto azteca:

