Javier Aguirre, ex entrenador de México: “Casi nos vacunan en el 97 y otra vez me iba a cagar en sus muertos, pero afortunadamente no entró la pelota”

Mientras David Medrano revela al nuevo futbolista que convocaría Rafa Márquez para México vs. Jamaica, el exentrenador de la Selección Nacional, Javier Aguirre, volvió a ser noticia por una de sus particulares frases. Esta vez, el DT mexicano celebró su primera victoria al frente del Valencia con una expresión que rápidamente llamó la atención.

Así como el "Vasco" Aguirre había dicho que rechazó cuatro propuestas de trabajo, incluida una de México, ahora vive una nueva etapa en el futbol español. Su regreso a LaLiga tuvo un comienzo complicado, pero consiguió los tres puntos ante el Elche y dejó una declaración que refleja su estilo frente a los micrófonos.

¿Javier Aguirre utilizará estas estadísticas?|MEXSPORT

Javier Aguirre casi pierde puntos sobre el final y dejó una frase increíble

Valencia consiguió un triunfo por 1-0 frente al Elche, resultado que significó la primera victoria de Aguirre en su cuarto partido al frente del equipo. Sin embargo, el cierre estuvo cargado de tensión: en el minuto 97, el rival tuvo una oportunidad para empatar, pero el arquero Stole Dimitrievski evitó el gol tras un cabezazo de Federico Redondo.

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Al recordar esa acción en conferencia de prensa, el “Vasco” Aguirre no ocultó su reacción y lanzó una frase bien mexicana: “Casi nos vacunan en el 97 y otra vez me iba a cagar en sus muertos, pero afortunadamente no entró la pelota”.

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La expresión también tuvo un contexto particular por la cercanía con la festividad y las celebraciones del Día de Muertos en México. Los tres puntos fueron importantes para el Valencia, que todavía permanece en puestos de descenso, aunque quedó a tres unidades del octavo clasificado. El próximo juego es ante el Real Madrid.

@skoda_es 📺 VÍDEO | Declaraciones de nuestro entrenador tras el triunfo del Valencia CF ante el Elche CF 🔗 https://t.co/UvZ04gOlIB https://t.co/ua8S1KghmQ — Valencia CF (@valenciacf) November 1, 2026

Las mejores frases de Javier Aguirre desde que llegó a España

La espontaneidad de Aguirre en las conferencias de prensa es una característica que lo acompaña desde sus anteriores experiencias en España. Durante sus etapas en Mallorca, Espanyol, Leganés, Atlético de Madrid y Osasuna, dejó varias declaraciones que quedaron entre las más recordadas de su carrera.