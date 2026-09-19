Por qué Rafa Márquez convocó a Álex Padilla y qué lugar ocupa en la nueva pelea por el arco de México

Ya pasaron varios días desde que Rafael Márquez dio a conocer su primera convocatoria oficial como entrenador de México. Sin embargo, algunos nombres incluidos en la lista final siguen dando sorpresa y curiosidad entre los aficionados. Uno de ellos es Álex Padilla, portero que se sumó a Raúl Rangel y a Óscar García como opciones en el arco mexicano.

A pesar de haber tenido un breve paso por Pumas UNAM, muchos aficionados del combinado azteca no conocen el trasfondo de Padilla, jugador que realizó su formación en España y que juega para uno de los equipos más emblemáticos de LaLiga. A continuación, te contamos todos los detalles sobre su convocatoria a la Selección Mexicana.

¿Por qué Rafa Márquez convocó a Álex Padilla?

La principal razón de la convocatoria de Padilla se debe a que México necesita construir una nueva generación de porteros. Luego del retiro de Guillermo Ochoa tras participar del Mundial 2026, el equipo nacional se vio con la necesidad de sumar talento joven a un sector que quedó con lugares disponibles, también por la lesión de Luis Ángel Malagón.

Crédito: Mexsport

Padilla podría llegar con madurez al Mundial 2030, ya que actualmente tiene 23 años y llegaría a la próxima justa con 27. Además, Rafa Márquez tiene buenas referencias de él ya que Javier Aguirre ya lo había convocado a la selección mayor y también representó a México Sub-23. Cabe destacar que el ‘Káiser’ formaba parte de ese proceso como auxiliar, por lo que también conoce de cerca su formación.

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Durante la campaña 2025-26 disputó seis encuentros con el Athletic Club de Bilbao: uno de LaLiga y cinco de la Copa del Rey. En la semifinal de ida contra la Real Sociedad sostuvo a su equipo con varias intervenciones, pese a la derrota por 1-0. Por lo que también cuenta con roce europeo necesario en una posición plagada de futbolistas locales.

La actuación con Pumas que impulsó a Padilla

Padilla llegó a Pumas en enero de 2025 y acumuló 18 partidos antes de regresar a España. Su momento más destacado se produjo en el Play-In del Clausura 2025, cuando detuvo tres penales en la definición frente a FC Juárez y permitió que el conjunto universitario avanzara de ronda.

Álex Padilla durante su paso por Pumas|Mexsport

Aquella etapa le permitió sumar continuidad y conocer la presión de la Liga BBVA MX. El Athletic decidió recuperarlo posteriormente para ocupar el lugar que dejó Julen Agirrezabala y mantenerlo como alternativa de Unai Simón.

Qué lugar ocupa Álex Padilla en la portería de México

Raúl Rangel comienza con ventaja. El “Tala” fue titular de México durante el Mundial de 2026 y representa la continuidad después de la salida del ‘Vasco’ Aguirre. Su experiencia reciente lo coloca como la primera opción de Márquez.

Padilla aparece en el segundo grupo de aspirantes junto con Óscar García. El portero del León llega con mayor actividad, mientras que el guardameta del Athletic cuenta con experiencia europea.

De momento, Álex peleará con García para quedarse con el puesto de segundo arquero de la Selección Mexicana. Los amistosos que se jugarán en este mismo mes de septiembre podrían ser el puntapié inicial para conocer el panorama de la portería de México de cara al futuro.