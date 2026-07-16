¿Qué juegos podrían quedar fuera de la Xbox Game Pass?

La Xbox atraviesa por uno de los momentos más complicados que ha tenido en los últimos años no solo por la baja venta en cuanto a la consola se refiere, sino también a la poca productividad que la mayoría de sus juegos han tenido, al menos, en estos meses.

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Tal situación ha obligado a Microsoft a tomar una serie de complicadas decisiones como lo fue, por ejemplo, el despido de más de 3,000 trabajadores. Ahora, se ha dado a conocer que algunos juegos podrían quedar fuera de la Xbox Game Pass por esta delicada razón.

¿Qué juegos no estarán en la Xbox Game Pass?

Microsoft se dice listo para vender varios de sus estudios, un hecho que traerá como consecuencia varias pérdidas para la plataforma de suscripción. Esto sugiere que la Xbox Game Pass podría quedarse sin varios juegos que forman parte de los estudios que le dirían adiós a la empresa.

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Entre los estudios que se alejarán de Microsoft aparecen Ninja Theory y Undead Labs; además, otras como Compulsion Games y Double Fine recuperarán su independencia, lo cual hace que los títulos que se realizaban en estos lugares puedan no aparecer en la Xbox Game Pass.

¿Qué juegos no estarán en la Xbox Game Pass?

Según lo establecido por Game File, algunos títulos como State of Decay 3 y Senua podrían no aparecer debido a las complicaciones tecnológicas y económicas que Microsoft ha experimentado en los últimos meses y que, sin duda, ha afectado directamente a la Xbox Game Pass.

Esto se debe a que la Xbox suspendió algunos acuerdos con entes terceros debido al reinicio de su servicio en los videojuegos, lo cual hace que la plataforma reciba menos lanzamientos de los esperados, al menos, hasta que la situación pueda dar un giro benéfico para la compañía.

