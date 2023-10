Klopp pide que se repita el Tottenham vs Liverpool por escándalo del VAR

El entrenador del Liverpool, Jurgen Klopp, no ha dado vuelta a la página sobre el gol legítimo mal anulado a su equipo en el partido ante el Tottenham, que terminó con victoria para los londinenses por 2-1.

El timonel pide que se repita el encuentro, argumentando el el gol de Luis Díaz era legal. Sin embargo, los árbitros del VAR (Video Arbitraje Asistente) fallaron al no conceder el tanto al colombiano, después de que este fuera anulado por un inexistente fuera de juego.

En la imagen se ve que el elemento de los Reds está claramente en una posición legal, y el órgano arbitral de Inglaterra ha calificado el incidente como un “error humano”, después de que el colegiado al cargo del VAR dijera “chequeo completo”, sin darse cuenta de que el gol había sido anulado en el campo. Es decir, fue un error de comunicación que confirmó de manera accidental la marcación errónea por parte del abanderado.

“No lo hicieron a propósito y no deberíamos olvidar eso. Fue un fallo, un error obvio, pero creo que debería haber soluciones. Creo que se debería repetir el partido, aunque seguramente no ocurra”, dijo Klopp este miércoles en una conferencia de prensa.

Klopp no carga en contra de los árbitros

La Premier League y el PGMOL, colegio de árbitros de la liga, dieron a conocer este martes el audio de lo ocurrido en la sala del VAR durante el gol anulado a Díaz. Sin embargo, esto ya no le importa a Klopp, sino el resultado en el que se vio afectado su equipo.

“El audio no cambia nada porque no me interesaba demasiado por qué ocurrió. Vi el resultado, vi el gol y vi que no valió", añadió Klopp, que no quiso incidir en la culpa de los árbitros.

“No estoy enfadado con ellos, para nada. No deberíamos ir a por ellos. Cometieron un error y estoy seguro que se sintieron horrible por ello”, finalizó.