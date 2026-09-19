Lleva 5 goles en Europa, pero Rafa Márquez lo dejó fuera de la Selección Mexicana

Este jueves 17 de septiembre, Rafa Márquez dio a conocer su primera convocatoria como entrenador de la Selección Mexicana para disputar 4 partidos amistosos entre finales de septiembre e inicios de octubre. Sin embargo, en la lista no consideró a un delantero que lleva 5 goles en Europa.

Armando León es quien la revienta en el viejo continente, pues lleva más goles que Raúl Jiménez y Armando González. En cambio, Márquez optó por convocar a Germán Berterame, quien regresa a la Selección Nacional tras quedarse fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Armando León es quien la revienta en el viejo continente.|@armando.leonr

¿Quién es el delantero que quedó fuera de la Selección Mexicana?

Armando León Reséndez nació el 18 de enero de 2000 en Ensenada, Baja California. Inició su formación en Pachuca y debutó en Liga BBVA MX con León en 2020, pero ante la falta de continuidad se fue a jugar a la Liga de Expansión MX con Alebrijes de Oaxaca.

TE PUEDE INTERESAR:



Fue en 2024 que el delantero emigró a Europa con el FC Rangers de Andorra, donde metió 43 goles en 56 partidos. Después tuvo una breve etapa con el FC Santa Coloma, con el que disputó la UEFA Conference League.

En este verano de 2026 llegó al NK Osijek de Croacia, equipo con el que comenzó a destacar en la Primera División, pues suma 5 goles en 7 jornadas disputadas.

Los convocados por Rafael Márquez

La Selección Mexicana enfrentará 4 partidos entre septiembre y octubre, que marcarán el inicio de Rafael Márquez como entrenador Azteca. La primera prueba es el sábado 26 de septiembre ante Colombia. Mientras que para el 29 del mismo mes se medirán ante Perú.

Los últimos 2 duelos del equipo azteca serán contra Estados Unidos y Chile, que se disputarán el 3 y 6 de octubre, respectivamente.

Porteros



Raúl Rangel

Oscar García

Alex Padilla

Defensas



Jorge Sánchez

César Montes

Johan Vásquez

Víctor Guzmán

Israel Reyes

Jesús Gallardo

Mateo Chávez

Everardo López

Diego Campillo

Mediocampistas



Orbelín Pineda

Alan Cervantes

Denzell García

Álvaro Fidalgo

Erik Lira

Obed Vargas

Gilberto Mora

Luis Chávez

Jeremy Márquez

Luis Romo

Hugo Camberos

Santiago Sandoval

Isaías Violante

Delanteros

