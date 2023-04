Julen Lopetegui se olvida de Raúl Jiménez en el Wolverhampton

El presente de Raúl Jiménez no es alentador para la Selección Mexicana: el delantero de Tepeji del Río no fue convocado en el partido más reciente del Wolverhampton en la Premier League y su entrenador aseguró que no se debe a lesión sino a una decisión técnica que obedecería a una baja de juego.

En el lugar de Raúl Jiménez participó Diego Costa, delantero con experiencia en el futbol europeo que se ha ganado la confianza de Julen Lopetegui para ocupar el centro del ataque. Así lo hizo en el compromiso ante el Chelsea que ganaron Los Wolves por la mínima diferencia en la jornada 30 de la Premier League.

Las palabras de Julen Lopetegui sobre la ausencia de Raúl Jiménez

“Es una decisión técnica, tengo que elegir a 20 jugadores. Tenemos (él y su cuerpo técnico) que pensar hoy en los mejores para la lista de convocados, pero para el futuro van a tener que estar listos porque vamos a necesitar a todos los de la plantilla”, fue lo que declaró Julen Lopetegui tras la no convocatoria de Raúl Jiménez.

Actualmente, el Wolverhampton tan solo está separado cuatro puntos de la zona de descenso y en los ocho compromisos restantes necesitan de la mejor versión de los jugadores dentro de su plantilla para conservar la categoría. En sus próximos encuentros se medirán al Leicester City, Crystal Palace y Everton, rivales directos en la pelea por el no descenso.

Los números de Raúl Jiménez con Julen Lopetegui

El entrenador español de 56 años de edad llegó al banquillo del Wolverhampton en noviembre de 2022 y, desde entonces, Raúl Jimenez ha tenido participación en 14 partidos entre Premier League, FA Cup y Copa de la Liga, en los que ha acumulado 771 minutos y ha generado tres goles; sin embargo, en los últimos encuentros dos encuentros no vio actividad.