Londres, Inglaterra. El equipo del Manchester United ya es una realidad en la Premier League luego de derrotar por 3-1 al líder del campeonato el Arsenal con dos goles de Marcus Rashford y uno de su nueva contratación Antony, el fichaje de 100 millones de euros del club de Old Trafford.

Manchester United, con Cristiano Ronaldo en la banca, ofreció una demostración de eficacia, contragolpe y talento, aunque no dejó de sufrir con el poderío en el ataque de los ’gunners’.

En el minuto 10, Arsenal abrió el marcador con Gabriel Martinelli pero el VAR intervino para anular la anotación por una falta en el desarrollo de la jugada.

Fichado e incorporado el jueves, procedente del Ajax, Antony inició el encuentro por elección de Ten Hag (por encima de Cristiano Ronaldo) para recomponer su ataque con la baja de Martial, el extremo brasileño surgió cuando el Arsenal más presionaba anotando el 1-0 para el United al minuto 34.

Al 60’ llegó el empate para el Arsenal con anotación de Saka.

En los momentos más críticos del Manchester United ante el ataque de los ‘gunners’ apareció la figura de Marcus Rashford para anotar los goles del triunfo gracias a las asistencias de Bruno Fernandes y Eriksen.



Cuarto partido consecutivo de Cristiano Ronaldo que no inicia



En el minuto 57 entró a la cancha Cristiano Ronaldo en el lugar del brasileño Antony. Incluso cerrado ya el mercado, no sorprende la suplencia del astro portugués. Ya no es tan llamativa. Por cuarta jornada consecutiva, fue reserva en el United, con el añadido de que no estaba disponible Martial y del duelo de la trascendencia de este domingo.

Desde el batacazo que recorrió el mundo contra el Brenrford (4-0), el único partido como titular hasta ahora en esta temporada de ‘CR7', no ha vuelto a partir desde las alineaciones iniciales. Y el United lo gana todo. Al Liverpool, al Southampton, al Leicester... Y al Arsenal.

¿Cuántos puntos tiene el Manchester United? Después de 6 jornadas, Manchester United suma 12 puntos, tres debajo del líder Arsenal, para ubicarse en la quita posición.