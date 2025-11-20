deportes
Nota

¿Merece ir al Mundial 2026? Este es la selección europea más cara del repechaje UEFA

Hay un equipo con 846 millones de euros de cotización y otro con apenas €37,6M e igualmente puede ingresar al Mundial 2026

la selección europea más cara del repechaje UEFA
La selección europea más cara del repechaje UEFA
Diego Gonzalez
Mundial México 2026
Tras el sorteo del Repechaje Intercontinental para el Mundial 2026 , también se definió cómo se darán los cruces de las selecciones de la UEFA que pelean por los 4 lugares que quedan para acceder a la Copa del Mundo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. Hay un país cuyo precio de mercado es mucho más caro.

Según los datos informados por Transfermarkt, Italia es el equipo más caro del repechaje UEFA para el Mundial 2026 (con cruces confirmados) , con un precio de 846 millones de euros. Le siguen Suecia (€ 517,8M) y Turquía: (€ 477,5) para completar el podio.

estadio monterrey chivas repechaje mundial 2026

Los 5 jugadores más valiosos de Italia, el equipo más caro del repechaje de la UEFA

  • Alessandro Bastoni (Defensa central, 26 años): 80,00 mill. €
  • Sandro Tonali (Pivote, 25): 75,00 mill. €
  • Nicolò Barella (Mediocentro, 28): 65,00 mill. €
  • Federico Dimarco (Lateral izquierdo, 28): 50,00 mill. €
  • Alessandro Buongiorno (Defensa central, 26): 50,00 mill. €

Los valores de las plantillas de las 16 selecciones del repechaje UEFA para el Mundial 2026

  • Italia: 846 millones de euros
  • Irlanda del Norte: 82,3 millones de euros
  • Gales: 180,18 millones de euros
  • Bosnia-Herzegovina: 77,8 millones de euros
  • Ucrania: 274 millones de euros
  • Suecia: 517,8 millones de euros
  • Polonia: 166,4 millones de euros
  • Albania: 88,2 millones de euros
  • Turquía: 477,5 millones de euros
  • Rumania: 85,75 millones de euros
  • Eslovaquia: 138,78 millones de euros
  • Kosovo: 131,38 millones de euros
  • Dinamarca: 398,7 millones de euros
  • Macedonia del Norte: 37,6 millones de euros
  • República Checa: 109 millones de euros
  • Irlanda: 187,2 millones de euros
Italia vs Noruega
REUTERS

¿Cómo se jugará el Repechaje UEFA para el Mundial 2026?

Las reglas establecen que habrá 8 semifinales y 4 finales. Estarán las 12 segundas de los grupos de Eliminatorias (Italia, Irlanda, Ucrania, Albania, República Checa, Polonia, Eslovaquia, Kosovo, Dinamarca, Turquía, Bosnia y Gales) y las 4 mejores de la Nations League que no consiguieron boleto directo (Rumania, Irlanda del Norte, Suecia y Macedonia del Norte).

Los 4 cuadros del repechaje UEFA para el Mundial 2026

  • Path / Camino A: las semis serán Italia vs. Irlanda del Norte y Gales vs. Bosnia. El ganador del segundo cruce será local en la final (por sorteo se decidió así).
  • Path / Camino B: las semis serán Ucrania vs. Suecia (el ganador será local) y Polonia vs. Albania.
  • Path / Camino C: las semis serán Turquía vs. Rumania y Eslovaquia vs. Kosovo (el ganador será local).
  • Path / Camino D: las semifinales serán Dinamarca vs. Macedonia del Norte y República Checa vs. República de Irlanda (el ganador será local).
