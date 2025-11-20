¿Merece ir al Mundial 2026? Este es la selección europea más cara del repechaje UEFA

Tras el sorteo del Repechaje Intercontinental para el Mundial 2026 , también se definió cómo se darán los cruces de las selecciones de la UEFA que pelean por los 4 lugares que quedan para acceder a la Copa del Mundo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. Hay un país cuyo precio de mercado es mucho más caro.

Según los datos informados por Transfermarkt, Italia es el equipo más caro del repechaje UEFA para el Mundial 2026 (con cruces confirmados) , con un precio de 846 millones de euros. Le siguen Suecia (€ 517,8M) y Turquía: (€ 477,5) para completar el podio.

Los 5 jugadores más valiosos de Italia, el equipo más caro del repechaje de la UEFA

Alessandro Bastoni (Defensa central, 26 años): 80,00 mill. €

Sandro Tonali (Pivote, 25): 75,00 mill. €

Nicolò Barella (Mediocentro, 28): 65,00 mill. €

Federico Dimarco (Lateral izquierdo, 28): 50,00 mill. €

Alessandro Buongiorno (Defensa central, 26): 50,00 mill. €

TE PUEDE INTERESAR:



Los valores de las plantillas de las 16 selecciones del repechaje UEFA para el Mundial 2026

Italia: 846 millones de euros

Irlanda del Norte: 82,3 millones de euros

Gales: 180,18 millones de euros

Bosnia-Herzegovina: 77,8 millones de euros

Ucrania: 274 millones de euros

Suecia: 517,8 millones de euros

Polonia: 166,4 millones de euros

Albania: 88,2 millones de euros

Turquía: 477,5 millones de euros

Rumania: 85,75 millones de euros

Eslovaquia: 138,78 millones de euros

Kosovo: 131,38 millones de euros

Dinamarca: 398,7 millones de euros

Macedonia del Norte: 37,6 millones de euros

República Checa: 109 millones de euros

Irlanda: 187,2 millones de euros

REUTERS

¿Cómo se jugará el Repechaje UEFA para el Mundial 2026?

Las reglas establecen que habrá 8 semifinales y 4 finales. Estarán las 12 segundas de los grupos de Eliminatorias (Italia, Irlanda, Ucrania, Albania, República Checa, Polonia, Eslovaquia, Kosovo, Dinamarca, Turquía, Bosnia y Gales) y las 4 mejores de la Nations League que no consiguieron boleto directo (Rumania, Irlanda del Norte, Suecia y Macedonia del Norte).

Los 4 cuadros del repechaje UEFA para el Mundial 2026