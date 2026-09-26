México y Colombia se enfrentan hoy: ¿qué selección tiene a los jugadores más valiosos?
Con la ausencia de Luis Díaz en el combinado sudamericano, la brecha monetaria entre ambas selecciones es muy ajustada
México volverá a jugar un partido oficial tras su participación en el Mundial 2026. Esta noche, el combinado dirigido por Rafael Márquez enfrentará a Colombia en Estados Unidos, su primer amistoso internacional en la fecha FIFA de septiembre y octubre. Sin embargo, la diferencia de valores entre los jugadores de ambas selecciones es muy pequeña.
La ausencia de Luis Díaz en el combinado sudamericano inclinó la balanza a favor de la Selección Mexicana. La sorpresa aquí es que México llega al amistoso con un equipo más valioso que Colombia, con un valor total de 238.8 millones de euros, según Transfermarkt. Por su parte, la selección cafetera tiene un precio total de 236.1 millones de euros. Pese a ello, el combinado azteca no tiene al jugador más caro.
Colombia tiene al jugador más valioso del amistoso contra México
Si bien es cierto que el equipo dirigido por Néstor Lorenzo se encuentra por debajo de la plantilla mexicana en cuanto a valores de mercado, puede presumir de tener al futbolista más caro. La misma fuente señala que Luis Suárez, delantero del Sporting de Lisboa, es el jugador más valioso entre México y Colombia con un precio de 30 millones de euros en el mercado.
Los cafeteros también tienen al segundo futbolista más valioso: Richard Ríos, mediocampista que juega para el Al-Ittihad de Arabia Saudita y que cuenta con un valor de 25 millones de euros. Gilberto Mora, de México, es quien cierra el podio con el mismo valor de mercado: 25 millones de euros, según Transfermarkt.
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Así está el Top 10 de futbolistas más valiosos entre México y Colombia
Solo tres jugadores mexicanos logran colarse entre los 10 jugadores más costosos del amistoso entre México y Colombia:
- Luis Suárez (Colombia): 30 millones de euros
- Richard Ríos (Colombia): 25 millones de euros
- Gilberto Mora (México): 25 millones de euros
- Jhon Lucumí (Colombia): 22 millones de euros
- Daniel Muñoz (Colombia): 22 millones de euros
- Gustavo Puerta (Colombia): 18 millones de euros
- Santiago Gimenez (México): 18 millones de euros
- Davinson Sánchez (Colombia): 16 millones de euros
- Jhon Arias (Colombia): 15 millones de euros
- Armando González (México): 15 millones de euros
¿Por qué no juega Luis Díaz contra México?
Luis Díaz no enfrentará a México porque Néstor Lorenzo decidió darle descanso. El entrenador de Colombia explicó que habló con el extremo del Bayern Múnich y lo notó cansado tras acumular más de 60 partidos. Por ese motivo, acordaron que no participara en esta convocatoria.
La ausencia de Díaz también le permitirá a Lorenzo observar a otros futbolistas en los amistosos contra México, Paraguay y Perú. El técnico aclaró que la decisión no significa que el delantero haya quedado fuera de sus planes para el nuevo ciclo de la selección colombiana.