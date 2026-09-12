¡México sube al podio! Selección Nacional gana la medalla de bronce en la Copa América

La Selección Nacional de México subió al podio tras conquistar la medalla de bronce en el Campeonato Americano IBSA 2026, mejor conocido como Copa América, que se disputó en São Paulo, Brasil. El equipo azteca representó al país con creces y obtuvo un triunfo importante, en comparación con la Sub-16 que perdió 3-1 contra un conjunto de la MLS.

El equipo mexicano femenil de futbol para ciegos hizo historia al conquistar una presea en su primera participación en dicho torneo. La Selección Nacional solo quedó detrás de Argentina y Brasil, los cuales disputaron la final. Mientras que el conjunto azteca fue eliminado del Mundial Sub-20 tras perder ante la Albiceleste.

El equipo mexicano femenil de futbol para ciegos hizo historia al conquistar una presea.|@laselecciondeciegosmx

El partido por la medalla de bronce

La selección azteca se enfrentó en el partido por el tercer lugar a Canadá, país al que derrotaron por marcador de 1-0, gracias a una destacada actuación de todo el equipo, que fue conformado por grandes jugadores, como lo fueron:

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María de los Ángeles Ortiz Montiel Aidé Guadalupe Hernández Romero Lucero Ávalos Martínez Cristian Mora Chahuey María Elena Coca Pérez María de Jesús Venegas Vázquez Ania Paola Naveja Gutiérrez Paulina Hernández Martínez Ilse Guadalupe Aviles Martínez Wendy del Río, entrenadora.

Así va el equipo varonil de México

Actualmente, el equipo varonil de futbol de ciegos también disputa la Copa América. En su primer duelo, vencieron 3-0 a Guatemala gracias a un doblete de Rocha y un tanto más de Esquivel.

Para el segundo duelo, la Selección Nacional tuvo un duelo complicado ante Ecuador, con el que empataron 1-1 en tiempo regular. No obstante, el equipo mexicano se impuso en la tanda de penales 2-0. Con ello, el conjunto azteca busca replicar lo conseguido por la femenil o superarlo con una medalla de oro.