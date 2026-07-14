Microsoft lanza terrible noticia; así afectará a la Xbox

El 2026 ha sido uno de los años más complicados en la historia reciente de las consolas de videojuegos gracias a los cambios en los costos de producción, y sin duda una de las más lastimadas es la Xbox, quien no tiene el mismo nivel de ventas que otras que existen en el mercado.

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La Xbox pasó de liderar el nivel de ventas de consolas a, ahora, ser superada mundialmente por la PlayStation 5 y la Nintendo Switch 2. Ahora, una nueva noticia de parte de Microsoft ha generado mucha tristeza entre los trabajadores que forman parte de esta consola.

¿Microsoft confirma despidos al interior de la Xbox?

De acuerdo con información de El Financiero, Microsoft eliminará alrededor de 3,200 puestos de trabajo en la Xbox, lo cual sugiere una reducción del 20 por ciento de la plantilla, durante el año 2027, esto como parte de una acelerada reorganización que tiene como objetivo impulsar el crecimiento de esta consola.

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OFICIAL 🚨 El "reseteo" histórico de Xbox ya es oficial y expone una carnicería corporativa. Microsoft acaba de anunciar el despido de 4.800 empleados (el 30% de los afectados pertenecen a la división de gaming) y el desmembramiento total de cuatro de sus estudios.



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Esta no es la única noticia negativa para los trabajadores, pues también se detalla que la Xbox venderá cuatro de sus estudios de desarrollo de videojuegos, esto según lo dicho por Asha Sharma, directora ejecutiva de la consola, luego de los problemas que esta ha tenido en los últimos años,

De acuerdo con Sharma, el objetivo de la Xbox es simplificar la estructura de la empresa para reinvertir el dinero de los recuerdos en proyectos que tengan una mayor envergadura a nivel internacional, esto después de las dificultades de la consola por lanzar videojuegos exitosos como ha ocurrido con Nintendo y la PS5.

¿Cuántos trabajadores han sido despedidos de Xbox y Microsoft?

El Financiero establece que las reducciones antes mencionadas se unen a las 3,200 más que se anunciaron en las áreas comerciales fuera de la Xbox, por lo que, en general, los despidos ascienden a poco más de 6,400 empleados, lo que sugiere una representación del 3 por ciento de la plantilla total de Microsoft.