No te metas con México: selección nacional vive un duro momento tras cambio de entrenador

Mientras que México perdió 3-0 con Estados Unidos y dejó malas impresiones, otra selección de la región también atraviesa un momento complicado después de cambiar de entrenador. Se trata de Ecuador, el “peor rival” de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, que comenzó una nueva etapa con Marcelo Gallardo.

Así como la Selección Mexicana se debe adaptar a Rafa Márquez, Ecuador atraviesa un proceso similar con el “Muñeco” Gallardo. El entrenador argentino tomó el lugar de Sebastián Beccacece y su inicio estuvo lejos de ser el esperado, con tres derrotas en sus primeras presentaciones durante la gira por Asia.

El duro momento de Ecuador tras el Mundial 2026

El ciclo de Gallardo comenzó el 24 de septiembre con una goleada en contra 3-0 ante Corea del Sur. Después llegó una mejoría en el funcionamiento, pero los resultados tampoco acompañaron. Ecuador empató 0-0 ante Japón el 1 de octubre y perdió por penales. Este 5 de octubre volvió a igualar pero 1-1 frente a Panamá y nuevamente cayó desde los doce pasos.

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Así, el equipo ecuatoriano terminó la gira con tres derrotas, ningún gol convertido en tiempo reglamentario y varias dudas. La falta de eficacia ofensiva es una de las principales preocupaciones. También existen cuestionamientos sobre la generación de juego y las constantes pruebas en defensa. Gallardo, por su parte, pidió paciencia.

|Foto: X @LaTri

El conflicto entre Ecuador y México en el Mundial 2026

Antes de este complicado comienzo para Ecuador, La Tri tuvo un antecedente tenso con México durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Ambas selecciones se enfrentaron el 30 de junio en los 16vos de final, en el Estadio Ciudad de México. La Selección Mexicana terminó imponiéndose 2-0 con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

En las horas previas al partido, aficionados mexicanos se concentraron frente al hotel de la delegación ecuatoriana y utilizaron pirotecnia durante un periodo prolongado. La Federación Ecuatoriana de Fútbol presentó posteriormente una queja ante la FIFA por cuestiones relacionadas con el fair play y la seguridad.

El partido estuvo rodeado además por el antecedente diplomático entre ambos países, luego del conflicto ocurrido en la Embajada de México en Quito en abril de 2024.

Ahora Ecuador atraviesa otra etapa, con Gallardo al frente y la necesidad de encontrar rápidamente respuestas después de una gira asiática sin victorias y sin goles en tiempo reglamentario.

