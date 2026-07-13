WWE 2K26 lanza nueva actualización: estas son las MEJORAS que el videojuego tendrá

Han pasado algunos meses desde que se llevó a cabo el lanzamiento oficial del WWE 2K26, un título que ha dejado muchas críticas positivas pero que, sin embargo, no deja de actualizarse para darle al usuario una mejor calidad cada que prende su consola de videojuegos.

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Surgido en marzo de este año, la realidad es que el WWE 2K26 ha superado por completo las expectativas, sobre todo, si se compara con la última versión del videojuego de wrestling. Ante ello, recientemente se supo que el juego tendrá nuevas actualizaciones en beneficio de sus usuarios.

¿Cuáles son las nuevas actualizaciones del WWE 2K26?

Lo primero a tener en cuenta es que, a nivel general, el WWE 2K26 presentará mejoras en cuanto a rendimiento y estabilidad en el juego. Del mismo modo, se espera que se añadan nuevos artículos y paquetes a la tienda, misma que también es conocida como La Isla.

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The WrestleMania 42 DLC Pack has officially been revealed for WWE 2K26! 👀



Available on August 19th, the pack includes:



• WrestleMania 42 Night 1 Arena

• WrestleMania 42 Night 2 Arena

• Alexa Bliss WM42 Persona

• Cody Rhodes WM42 Persona

• Liv Morgan WM42 Persona



What do… pic.twitter.com/LRRziuURac — SmackTalks (@Smacktalks) July 10, 2026

Otro punto a considerar es que el WWE 2K26 mejoró el problema de los movimientos de la entrada, por lo que estos ya se podrán guardar una vez que se cierre el juego. Además, ahora se podrá mostrar la vestimenta informal después de una secuencia de acción, lo cual no venía al principio del videojuego.

Las mejoras adicionales también se podrán presentar en la estabilidad de cada lucha que exista en el ring. Finalmente, también se podrán utilizar atuendos que no estaban predeterminados durante las promociones que no sean informales, lo cual le da más vida al videojuego de la WWE.

¿Habrá otra actualización pronto en el WWE 2K26?

Esta actualización, conocida como 1.13, es de las más pequeñas que se han hecho desde su lanzamiento en marzo de este año. Ante tal situación, la empresa confirmó que los desarrolladores ya están trabajando en una actualización más grande, misma que podría presentarse a finales de este mes o, bien, a inicios de agosto.