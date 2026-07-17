Estos son los nuevos equipamientos que estarán disponibles en el GTA VI

Comienza la cuenta regresiva para la llegada del GTA VI, el cual se espera que sea uno de los lanzamientos más importantes no solo de este año, sino en la historia reciente de los videojuegos por el impacto que ha generado en cuanto a dinámicas, modo abierto y comportamiento de sus personajes principales.

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Uno de los puntos que más han llamado la atención del lanzamiento del GTA VI tiene que ver con el equipamiento y el arsenal nuevo que se vislumbra para esta entrega, la cual tendrá un costo de 80 dólares en la versión básica y 100 en su versión Ultimate. ¿Quieres conocer más al respecto?

¿Qué equipamientos nuevos tendrá el GTA VI?

La lista de equipamiento que podrán utilizar tanto Lucía como Jason se ha actualizado para esta versión del GTA VI. Entre lo más destacado se vislumbran algunas armas que podrían ser exclusivas de personas específicas, así como otras que se podrán utilizar en cualquier momento.

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Ahora, los personajes no podrán cargar todo el arsenal disponible al mismo tiempo, lo cual obligará al usuario a seleccionar de mejor forma las armas que portarán antes de realizar cada misión, generando una estrategia más complicada para quienes deseen jugar este título.

Con ello, equipamiento nuevo como una ametralladora ligera, fusiles de francotirador a larga distancia, lanzagranadas, pistolas como la Klose K17 y la Girardi ES9 han llamado la atención del espectador. Del mismo modo, se incluyen otro tipo de armas como martillos, bates y tacos de billar, por citar solo algunos ejemplos.

¿Cuándo saldrá el GTA VI y para qué consolas estará disponible?

Prepárate, pues su lanzamiento está más cerca que nunca. Rockstar Games menciona que la fecha de salida del GTA VI está programada para el próximo jueves 19 de septiembre, lo anterior teniendo en cuenta que este título estará disponible para la PlayStation 5 y la Xbox Series X|S.