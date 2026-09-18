Pasó desapercibido para Aguirre, pero Rafa Márquez lo convocó y su reacción emocionó a todos

Con la lista de convocados de Rafa Márquez en México ya confirmada, varias novedades llamaron la atención entre los nombres elegidos para los próximos compromisos de la Selección Mexicana. Entre ellos apareció un futbolista de Chivas que atraviesa uno de los mejores momentos de su todavía corta trayectoria como profesional.

El convocado que se emocionó hasta las lágrimas fue Santiago Sandoval, el jugador que muchos ven como la gran promesa de Chivas para ganar el Clásico Nacional. Con apenas 19 años, el mediocampista recibió por primera vez el llamado a la Selección Mexicana Mayor y conoció la noticia acompañado por su familia.

Rafa declaró que el estilo de juego de Chivas o la idea de trabajo es muy similar a la de la Selección Nacional.|Selección Nacional de México

Así fue el momento emotivo de Santiago Sandoval

La reacción de Sandoval quedó registrada en un video que compartió su hermana, Camila Sandoval, mediante una historia de Instagram. En las imágenes, el futbolista aparece visiblemente emocionado, se seca las lágrimas y celebra la noticia junto con sus familiares durante una reunión.

TE PUEDE INTERESAR:



El momento tuvo un significado especial para el jugador de Chivas, quien recibió su primera convocatoria al combinado nacional absoluto. La escena ocurrió mientras un grupo musical amenizaba la reunión familiar y Sandoval no pudo contener la emoción tras enterarse de que había sido elegido.

Así celebró Santiago Sandoval su primera convocatoria a la Selección Mexicana. 👏🇲🇽



Y luego nos quieren vender que son puros “partidos moleros”, cuando representar a tu país siempre será la máxima aspiración de cualquier jugador. 🥹 pic.twitter.com/k66GZOYmbO — Piojismo (@Piojismo1906) September 18, 2026

Santiago Sandoval merecía el llamado de Rafa Márquez

La convocatoria de Sandoval llegó después de un inicio de torneo en el que comenzó a tener protagonismo con Chivas. En el Apertura 2026 registra 5 partidos y 3 goles, además de haber sumado minutos importantes dentro del conjunto dirigido por Gabriel Milito.

El atacante también venía de representar a México en categorías juveniles. Recientemente formó parte del equipo que conquistó el Campeonato Sub-20 de la Concacaf, torneo en el que México consiguió además la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

|MEXSPORT

Ahora Sandoval tendrá la posibilidad de trabajar por primera vez con la Selección Mexicana Mayor bajo la dirección de Rafael Márquez. El delantero rojiblanco fue incluido para los partidos ante Colombia, Perú y Estados Unidos, en un nuevo capítulo de su proceso dentro de los representativos nacionales.

