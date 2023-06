Personajes de la comunidad LGBTQ+ en el mundo de los videojuegos

Junio es el mes donde se conmemoran los logros en la lucha de la comunidad LGBTQ+, una lucha continua por los derechos y la igualdad, el 28 de junio en 1969, en el bar Stonewall Inn de Nueva York, ocurrió un levantamiento que marcó un punto de inflexión en el movimiento de liberación gay.

Este evento conocido como los disturbios de Stonewall, fue una respuesta valiente y decidida por parte de la comunidad LGBTQ+ a la discriminación y violencia policial que enfrentaban regularmente, a partir de entonces, se comenzaron a organizar marchas y manifestaciones para demandar igualdad y derechos civiles.

Para celebrar la diversidad sexual y de genero en todo el mundo te traemos un listado de personajes de la comunidad LGBTQ+ en el universo de los videojuegos que forman parte crucial para la narrativa.

Personajes de la comunidad LGBTQ+ en los videojuegos

Ellie (The Last of Us): Ellie, la protagonista de la popular serie The Last of Us, es una joven lesbiana cuya historia de amor es un componente clave en la trama.

Overwatch: Los siguientes personajes de este título multijugador fueron confirmado por la desarrolladora como pertenecientes a la comunidad LGBTQ+ Tracer, Soldier 76, Symmetra y Windowmaer.

Aloy (Horizon Zero Dawn): Aunque no se menciona explícitamente en el juego, los desarrolladores de Horizon Zero Dawn confirmaron que Aloy es bisexual.

Algunos personajes en la serie Dragon Age, como Dorian Pavus y Maevaris Tilani.

Kung Jin (Mortal Kombat)

Leonardo Da Vinci (Assassin’s Creed 2)

Este mes también nos recuerda el mucho trabajo que nos queda a todos por hacer, lamentablemente seguimos viviendo en una época donde muchas personas siguen enfrentando discriminación y violencia, el mes del Orgullo es una gran oportunidad para hacer conciencia del tema.