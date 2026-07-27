La PlayStation 6 sería “injugable” para millones de usuarios; esta es la razón

La PlayStation 6 ha comenzado con su etapa de producción de cara a lanzarse en un futuro a mediano y largo plazo, esto considerando que Sony ha apostado mucho en ella toda vez que se perfila para ser la consola de videojuegos más importante y llamativa en la historia de la industria.

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Sin embargo, en los últimos días ha comenzado a surgir información en torno a las falencias que la PlayStation 6 podría tener en relación a otras consolas. Una de ellas, de hecho, impediría que millones de usuarios puedan disfrutarla, por lo que aquí conocerás más detalles al respecto.

¿Por qué la PlayStation 6 sería “injugable” para millones de usuarios?

El hecho de que la PlayStation haya confirmado el fin de los discos físicos no solo ha molestado a millones de usuarios, sino que también impediría que muchos de estos puedan jugar la PlayStation 6 pues, con la posibilidad de que la consola sea 100% digital, las barreras en distintos países han comenzado a mostrarse.

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Una consola así obligaría a los usuarios a recurrir a la PS Store para adquirir los juegos, lo cual impediría que muchas regiones formen parte de este proyecto dado que, hasta el momento, Sony no ha extendido el alcance de su servicio PSN, por lo que si no arregla esta situación muchos usuarios podrían quedarse con las ganas de la PlayStation 6.

Y es que, de acuerdo con un listado del 2024 compartido por Insider Gaming, existen alrededor de 121 países en donde no funciona la PlayStation Network ni la PS Store, destacando países latinoamericanos como Cuba y Venezuela. Ante ello, Sony debe mover sus fichas en este aspecto si no quiere que su mercado se reduzca considerablemente.

¿Cuándo saldrá a la venta la PlayStation 6 y cuánto costará?

Vale tener en cuenta que, hasta el momento, Sony no ha revelado detalles en torno a cuándo saldrá a la venta su PlayStation 6, aunque rumores indican que podría venderse a finales del 2027 o, bien, a inicios del 2028. Del mismo modo, se espera que su precio sea de 1,000 a 1,200 dólares.

