¿PlayStation podría no seguir con los videojuegos físicos? Este dato es abrumador

Mucho se ha hablado respecto a la evolución que las consolas de videojuegos han tenido con sus respectivos títulos en, al menos, los últimos diez años. Estos cambios se mantienen hasta nuestros días, y lo anterior se pudo ver reflejado en el último informe de ventas de la PlayStation.

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Se sabe que el impacto de los videojuegos digitales ha crecido de forma importante en la última década, y esto guarda relación con la facilidad que existe para adquirir estos videojuegos. Ahora, un nuevo reporte podría ser el punto de partida para el término de los titulares físicos.

¿Adiós a los videojuegos físicos? Esto fue lo que encontró la PlayStation

De acuerdo con el último informe financiero de Sony, encargada de la PlayStation 5, el 76 por ciento de los videojuegos vendidos durante el año fiscal 2024, en la PS5 y la PS4, fueron mediante la adquisición de la PlayStation Store, lo cual habla del impacto que el apartado digital ha tenido.

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El reporte menciona que la tendencia se ha intensificado a partir de distintos periodos del año, entre los que destacan enero y marzo del 2025, así como abril y junio del 2024. En estos periodos de tiempo, las compras digitales alcanzaron el 80 por ciento del total de las ventas de videojuegos.

En otras palabras, solo dos de cada diez títulos fueron vendidos a través del formato físico, lo cual habla de la forma en cómo las cosas han cambiado en este mercado. Finalmente, el reporte menciona que la PS5 es una de las consolas más exitosas de todos los tiempos en cuanto a ventas se refiere.

¿El mundo físico de los videojuegos va a desaparecer?

A pesar de que estos números son por demás considerables, hasta el momento luce complicado que la PlayStation termine por completo con el apartado físico, por lo que se espera que estos videojuegos se sigan vendiendo durante, al menos, unos años en el futuro.