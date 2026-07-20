PlayStation podría borrar tu cuenta; esta es la condición que debes cumplir

La PlayStation se ha vuelto un tema de debate realmente interesante en el mundo de las redes sociales, y lo anterior deriva de las noticias que ha protagonizado, siendo la más relevante aquella que indica que el formato físico desaparecerá de la consola para el año 2028.

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Sony, mediante la PlayStation, confirmó que los videojuegos físicos dejarán de producirse desde enero del 2028, por lo que en los próximos 18 meses se verán los últimos productos de esta gama. Ante ello, recientemente lanzó otra noticia que ha generado la molestia de los fans.

¿Por qué la PlayStation podría borrar tu cuenta?

De acuerdo con información del portal Hipertextual, algunos jugadores de la PlayStation han notado cómo la consola ha dado de baja algunas cuentas debido a los términos y condiciones explicados al momento de utilizar la plataforma, misma que cuenta con una cláusula por demás polémica.

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La PlayStation mencionó que las cuentas de distintos usuarios podrían desaparecer, junto con los datos y los juegos digitales guardados, en caso de que la misma tenga un total de 36 meses sin actividad; es decir, un lapso de tres años, cantidad suficiente para Sony.

De superar esta cantidad de tiempo, entonces la PlayStation tendrá la oportunidad de borrar las cuentas que no han sido utilizadas, pues consideran que ya están obsoletas. Esto deriva de los términos y condiciones de uso, mismos en donde obligan al usuario a iniciar sesión al menos una vez cada 36 meses.

¿Qué piensan los usuarios ante la decisión de Sony?

Tal y como se esperaba, la realidad es que los usuarios de Sony no han actuado de la mejor forma luego de las polémicas decisiones relacionadas con la PlayStation, mismas que se dan a unos años para que se lance oficialmente la PS6, una de las consolas más agresivas de todos los tiempos.