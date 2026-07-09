PlayStation lanza nueva noticia que causa enojo en los fans; así terminarán con este formato

La PlayStation ha lanzado una noticia que, sin duda, ha dejado consternado a más de un suscriptor en las redes sociales. Se trata de una nueva forma de trabajo en la que buscarán dejar a un lado el sistema tradicional para enfocarse directamente en las versiones online a partir de ahora.

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Durante mucho tiempo, la PlayStation se convirtió en la consola más importante del mundo no solo por los lanzamientos que tenía mes con mes, sino también por la forma en cómo respetaba los formatos físicos de sus juegos, hecho que podría cambiar más pronto que tarde.

¿PlayStation se despide del formato físico?

El hecho de que Rockstar Games decidiera vender el GTA VI solo en formato digital habría sido una de las razones por las cuales la PlayStation anunciara, recientemente, que dejará de producir sus juegos en disco, motivo por el cual el formato físico está muy cerca de desaparecer.

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Bajo este contexto fue que la PlayStation anunció que apostará todas sus fichas por el formato digital, lo cual marcará definitivamente el fin de la era para los videojuegos físicos, mismos que se hicieron populares en las últimas décadas y que podrían dejar una cruda sensación en los amantes más tradicionales.

¿A partir de cuándo desaparecerán los videojuegos físicos?

Fue mediante un comunicado en su blog oficial que la PlayStation confirmó la desaparición de los juegos físicos a partir de enero del 2028, por lo que, en esencia, los fanáticos de este tipo de videojuegos tienen año y medio para coleccionar aquellos títulos que más sean de su agrado.

Cabe mencionar que esta medida no solo estará aplicada a los juegos de la PlayStation, sino también aquellos títulos de terceros que lleguen directamente a Sony, una noticia que generó mucha molestia entre la comunidad que ha comenzado a lanzar comentarios negativos en redes.