“Me da lo mismo”: Pochettino le resta importancia a la rivalidad con México antes de enfrentar a Rafa Márquez

Los partidos entre México y Estados Unidos siempre tienen un condimento extra. Considerado como el Clásico de Concacaf, tanto jugadores como cuerpo técnico saben que ganar esta clase de encuentros tiene un valor agregado. Sin embargo, Mauricio Pochettino minimizó la rivalidad que existe entre ambos equipos previo al amistoso de este sábado 3 de octubre.

Previo al duelo amistoso, el entrenador de Estados Unidos pasó por conferencia de prensa. Allí reconoció que existe una rivalidad marcada entre su selección y México, donde la misma tiene que ver por la cercanía geográfica y los elementos que ambos países comparten. No obstante, el técnico argentino dejó en claro que esta condición de “clásico” no cambiará su forma de afrontar el partido.

Pochettino minimiza el cruce contra México

“A mí la rivalidad contra México me da lo mismo que contra Canadá, que contra Chile, que contra Perú, que si un día jugamos contra Argentina o si un día jugamos contra Brasil o contra España, o contra Inglaterra”, expresó Pochettino en conferencia de prensa respecto a cómo preparo el encuentro contra la Selección Mexicana.

Mauricio Pochettino|X/USMNT

Anteriormente, el técnico argentino había comparado el Clásico de Concacaf con otros duelos similares en Sudamérica, como los choques entre Argentina y Uruguay o Brasil. “Está claro que existe esa rivalidad. Países que son vecinos y que tienen muchas cosas en común”, había señalado. No obstante, para Pochettino será un partido más donde Estados Unidos saldrá a ganar.

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¿Cómo está el historial entre México y Estados Unidos?

México domina el historial ante Estados Unidos con 38 victorias, 24 derrotas y 17 empates en 79 enfrentamientos. El amistoso de este sábado 3 de octubre será el partido número 80 entre ambas selecciones, donde el combinado azteca buscará ampliar su ventaja sobre su máximo rival de Concacaf.

Crédito: Mexsport

Además, México ganó los últimos dos cruces, ambos con Mauricio Pochettino en el banquillo estadounidense. Primero se impuso por 2-0 en el amistoso de octubre de 2024 en Guadalajara. Posteriormente, consiguió una victoria por 2-1 en la final de la Copa Oro 2025, disputada en Houston. De momento, el entrenador argentino todavía no pudo vencer al combinado mexicano.

Sin embargo, Estados Unidos tiene un balance favorable si contamos los nueve enfrentamientos disputados desde 2021. En ese periodo, consiguió cinco triunfos, dos empates y dos derrotas. Por esta razón, México buscará mantener su reciente racha ganadora y sumar una tercera victoria consecutiva en el Clásico de Concacaf.