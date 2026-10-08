Tras los errores recientes: esta es la posición de México en el ranking FIFA en octubre 2026

México cerró una fecha FIFA para el olvido en este tramo final del año 2026. La selección comandada por Rafael Márquez afrontó cuatro partidos durante septiembre y octubre, los cuales sirvieron como preparación para el nuevo entrenador de cara al futuro. Sin embargo, el saldo fue negativo: dos empates y dos derrotas para el combinado azteca.

El ranking FIFA recibió su actualización tras haber finalizado el parón de selecciones y, a pesar de que México no pudo sumar ningún triunfo, se mantiene en la misma posición que terminó luego del Mundial 2026. La Selección Mexicana se ubica en el puesto diez, por encima de otros grandes equipos como Colombia (11) o Alemania (13).

¿Qué cambios recibió el ranking FIFA en octubre de 2026?

Los primeros puestos se mantienen sin cambios: España lidera, Argentina aparece como escolta y Francia cierra el podio, mientras que Inglaterra acecha en el cuarto lugar. El primer cambio se vio en el quinto lugar, que ahora es ocupado por Portugal tras haber ganado sus tres partidos de UEFA Nations League ante Dinamarca y Noruega por duplicado.

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En este contexto, Brasil cayó al sexto lugar, mientras que Marruecos hizo lo propio al ubicarse en el séptimo escalón del ranking. Luego, Bélgica (8), Países Bajos (9) y México (10) se mantuvieron en sus mismas posiciones para terminar de completar el Top 10 de mejores selecciones del mundo, según la FIFA.

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Otro cambio significativo fue el de Suiza, que también ganó sus tres partidos en la Nations League. Escaló hasta la posición 12, solo por detrás de Colombia y superando a potencias como Alemania (13) y Croacia (14).

México lidera en Concacaf

A pesar de no sumar triunfos en esta ventana, México se mantiene como el mejor equipo de toda Concacaf. Ubicado en el puesto diez, supera a Estados Unidos, que se mantiene en el lugar 16 de la tabla a pesar de haber conseguido cuatro triunfos en esta fecha FIFA ante Perú, Chile, Canadá y al propio seleccionado mexicano.

El tercer mejor equipo de Concacaf aparece en el puesto 27 con Canadá, seleccionado que trepó tres posiciones en el ranking tras sumar dos triunfos y una derrota. Después le siguen Panamá (46), Costa Rica (54), Honduras (67) y Jamaica (69).