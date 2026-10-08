ÚLTIMA HORA: México jugará una nueva competencia con Rafa Márquez

Así como Rafa Márquez habló sobre Memo Ochoa ahora se dio a conocer que México jugará una nueva competencia con él. Pues de acuerdo con información de The Times, la Copa América 2028 se disputaría nuevamente en Estados Unidos y tendría una modificación importante en su cantidad de participantes, con la Selección Mexicana como participante.

Mientras que se dio a conocer que el rival de México en la Concacaf Nations League, la Selección Mexicana también aparece entre los posibles participantes de la próxima Copa América. La competencia pasaría de 16 a 20 selecciones, aunque CONMEBOL todavía debe oficializar tanto la sede como el formato.

Rafa Márquez tomará el lugar de Javier Aguirre|Crédito: @rafamarquez.a / IG

México sería uno de los 20 equipos de la Copa América 2028

Según la información publicada por The Times, Estados Unidos sería el principal candidato para organizar la Copa América 2028. México estaría entre las selecciones participantes en un torneo que ampliaría su presencia de Concacaf.

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La edición de 2024 contó con 16 equipos: las 10 selecciones de CONMEBOL y seis representantes de Concacaf. Estados Unidos, México, Canadá, Panamá, Costa Rica y Jamaica completaron aquella competencia.

Rafa tendrá 4 partidos entre finales de septiembre y principios de octubre.|Selección Nacional de México

Para 2028 se sumarían cuatro lugares, aunque todavía no se definió cómo serán distribuidos ni el sistema de clasificación. Tampoco se contempla la presencia de selecciones europeas debido a la coincidencia del torneo con la Eurocopa.

Más detalles de la Copa América 2028

Estados Unidos ya organizó la Copa América Centenario en 2016 y volvió a ser sede en 2024. Argentina y Ecuador también fueron mencionados como alternativas para recibir la edición de 2028, pero el país norteamericano aparece actualmente como la principal opción.

La ampliación a 20 selecciones obligaría a modificar el formato utilizado en 2024, que tuvo cuatro grupos de cuatro equipos. CONMEBOL deberá definir cómo quedarán conformados los grupos, cuántas selecciones avanzarán y cuántos partidos disputará cada participante.

El complicado comienzo de Rafa Márquez como DT de la Selección Nacional

Rafa Márquez comenzó su etapa al frente de la Selección Mexicana con cuatro partidos sin conseguir una victoria. México empató 1-1 ante Colombia y Perú, mientras que posteriormente perdió 0-3 contra Estados Unidos y 0-2 frente a Chile.

Estos resultados representan el peor inicio de México con un entrenador en 66 años, por lo que Rafa Márquez tendrá nuevos desafíos antes de afrontar las próximas competencias con el equipo nacional.

