El problema sin solución que dificultó el camino de la Selección Mexicana durante la fecha FIFA

Rafael Márquez no tuvo su mejor inicio como entrenador de la Selección Mexicana. Durante esta fecha FIFA de septiembre y octubre, el estratega afrontó tres partidos sin conocer la victoria. Empató ante Colombia y Perú, además de caer por goleada ante Estados Unidos. Sin embargo, el ‘Káiser’ tuvo que lidiar con un problema sin solución.

Rafa Márquez y su gran problema: las lesiones

A lo largo de las últimas semanas, la Selección Mexicana ha sufrido una gran cantidad de bajas por lesión, impidiendo que Márquez tuviera su plantel completo. Las primeras dos fueron Alan Cervantes y César Montes, quienes debieron abandonar la concentración desde un principio por presentar molestias musculares.

Luego del segundo partido ante Perú, el combinado azteca recibió una de las peores noticias. Gilberto Mora se resintió de su molestia en el tobillo y causó baja para el partido contra Estados Unidos. Aún no se sabe si estará disponible para el último encuentro que jugará México en esta ventana internacional ante Chile.

Gilberto Mora, jugador de México|Crédito: @Xolos / X

Finalmente, la baja más reciente sucedió previo al choque contra el equipo de las Barras y Estrellas. Resulta que Hirving Lozano padeció una lesión del bíceps femoral izquierdo, por lo que abandonó la convocatoria para el duelo jugado en Arizona. Es un hecho que el delantero también será baja para el último duelo de México en esta fecha FIFA.

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Márquez buscará su primer triunfo ante Chile

Rafael Márquez tendrá una última oportunidad para conseguir su primera victoria con la Selección Mexicana durante esta fecha FIFA. El combinado azteca enfrentará a Chile el próximo martes 6 de octubre, a las 20:30 horas del centro de México, en el Los Angeles Memorial Coliseum.

Luego de empatar ante Colombia y Perú, además de perder por 3-0 contra Estados Unidos, el ‘Káiser’ buscará cerrar la gira con un triunfo. El encuentro ante los sudamericanos será su cuarto compromiso al frente del equipo mexicano.

Sin embargo, Márquez deberá afrontar este partido sin Hirving Lozano. El atacante tiene programada su salida de la concentración este domingo 4 de octubre para continuar con su recuperación en su club, por lo que también está descartado para enfrentar a Chile. Una ausencia que reduce las opciones del entrenador en el ataque.