Rafa Márquez tiene en la mira a 60 jugadores mexicanos: los quiere pulir como diamantes

Así como Rafa Márquez puede quedarse tranquilo con la cantidad de delanteros que tiene, el nuevo entrenador de la Selección Mexicana también contará con varias alternativas para observar durante su proceso rumbo al próximo Mundial. De hecho, es oficial que tiene a más de 60 jugadores en su radar.

Mientras que la IA predijo cómo le irá a Rafa Márquez, la Selección Nacional de México tendrá 60 futbolistas observados por el DT. El estratega explicó que existe un amplio radar de jugadores a los que seguirá de cerca para conocer su evolución.

Rafa Márquez tomará el lugar de Javier Aguirre|Crédito: @rafamarquez.a / IG

Rafa Márquez confirmó la cantidad de jugadores que observa en México

Durante su presentación como entrenador de la Selección Mexicana, Rafael Márquez explicó que tiene contemplados a más de 60 futbolistas. La intención es mantener seguimiento sobre ellos y analizar quiénes pueden dar el siguiente paso.

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“Hay un radar de más de 60 jugadores. Viene una camada buena, que está empujando fuerte. Con ese radar de más de 60 estamos pendientes de todos ellos”, señaló el entrenador y muchos comenzaron con las especulaciones sobre quiénes serían.

Márquez también destacó que su proyecto no estará enfocado únicamente en el rendimiento dentro de la cancha. El entrenador pretende aportar herramientas para que los futbolistas puedan desarrollarse de manera más completa.

La idea es trabajar en paralelo con los clubes para que los jugadores puedan alcanzar su máximo potencial y aumentar las opciones para la Selección Nacional de México.

Las mejores frases de Rafa Márquez en la Selección Mexicana

El entrenador también habló sobre el cuerpo técnico que lo acompañará durante esta nueva etapa. Márquez destacó la calidad y compromiso de sus colaboradores, además de la importancia de trabajar en conjunto.

Rafa Márquez en su presentación como DT de la Selección Mexicana|Adrian Macias/MEXSPORT

“Queremos potencializar a todos y eso no es nada más en lo futbolístico, sino también en lo que hacen dentro y fuera de la cancha”, explicó.

“Me ayudarán a tener esta progresión y seguramente aportarán mucho a algo que veo desde el inicio: potenciar al futbol mexicano”, expresó.

Con este proyecto, Rafa Márquez comenzará a observar a una amplia generación de futbolistas mexicanos, con la intención de encontrar nuevas opciones para el combinado nacional rumbo al Mundial 2030.

