Rafa Márquez fue contundente con la Selección Mexicana y les dio esta instrucción para ganarlo todo

Mientras que México se prepara para enfrentar a Perú, Rafael Márquez continúa construyendo las bases de su proceso al frente de la Selección Nacional. Después de su debut con empate ante Colombia, el entrenador ya comenzó a transmitir una idea que considera importante para elevar el nivel del equipo durante este nuevo ciclo.

Así como Israel Reyes dejó un recadito para Guillermo Almada, también reveló una indicación que Rafa Márquez le dio a la plantilla de la Selección Nacional de México para motivarlos. El defensor explicó que el entrenador les ha pedido confiar en sus capacidades, perder el miedo y mostrar atrevimiento dentro del campo.

Rafa Márquez

El consejo de Rafa Márquez para que México gane todo

“Rafa nos ha dicho mucho que confiemos en nosotros, que no tengamos miedo. Mostrar atrevimiento”, explicó Reyes al hablar sobre las indicaciones que ha recibido el grupo. La idea coincide con uno de los principales conceptos que Márquez busca instalar en sus primeros partidos como entrenador.

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Antes del duelo ante Perú, el director técnico también señaló que quiere que México mantenga la misma forma de competir independientemente del rival o del escenario. Para Márquez, se trata de una cuestión de mentalidad que debe permanecer durante todo el partido.

Rafa Márquez tomará el lugar de Javier Aguirre|Crédito: @rafamarquez.a / IG

El entrenador ya había destacado después del empate contra Colombia que el equipo mostró intensidad y capacidad para competir, aunque también reconoció que todavía existe margen de mejora. Ahora busca que esa exigencia se mantenga ante cualquier selección.

Las principales ideas de Rafa Márquez para la Selección Mexicana

Márquez también ha explicado que no pretende comenzar desde cero. Su intención es mantener aspectos del proceso anterior y evolucionarlos de manera gradual, mientras encuentra las características que mejor se adapten a los futbolistas disponibles.

Rafa Márquez fue presentado como nuevo DT de la Selección Mexicana|Adrian Macias/Adrian Macias

Otro de sus objetivos pasa por aumentar la competencia interna y observar a jugadores jóvenes. De hecho, anticipó modificaciones importantes ante Perú debido al poco tiempo de recuperación y explicó que quiere conocer a futbolistas que buscan ganarse un lugar.

México vs. Perú: cuándo juegan

El siguiente reto para Rafa Márquez será este martes 29 de septiembre, cuando la Selección Mexicana enfrente a Perú en su segundo partido de esta Fecha FIFA. El encuentro comenzará a las 19:00 horas, tiempo del Centro de México, y se disputará en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, Estados Unidos.

