Riviera Maya: cómo llegar y qué tan lindo es el nuevo lugar donde entrenaría la Selección Mexicana

Mientras la Selección Nacional Sub-15 logró dos goleadas, el equipo mayor prepara un cambio de escenario para afrontar sus próximos compromisos. De acuerdo con información trascendida, Rafa Márquez habría propuesto concentrar en Playa del Carmen, en la Riviera Maya, antes de enfrentar a Jamaica por los cuartos de final de la Concacaf Nations League.

Así como la Selección Mexicana Femenil Sub-17 avanzó de ronda, el conjunto varonil busca prepararse para una serie exigente. La idea de trasladar el campamento fuera del Centro de Alto Rendimiento (CAR) es debido a la intención de adaptar a los futbolistas al calor y la humedad que encontrarán en Kingston, Jamaica. Por eso, la Riviera Maya sería la opción.

La Selección Mexicana podría entrenar en la Riviera Maya.

México podría dejar el CAR para entrenar en la Riviera Maya

La propuesta de Rafael Márquez contempla realizar la concentración en Playa del Carmen antes del encuentro de ida contra Jamaica, programado para el 14 de noviembre. La vuelta se disputará el 17 de noviembre en Monterrey.

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La Riviera Maya es uno de los destinos turísticos más conocidos de Quintana Roo. Sus playas de arena clara y aguas caribeñas, junto con sus cenotes, lagunas y zonas arqueológicas, ofrecen paisajes que la convierten en un atractivo para visitantes nacionales e internacionales.

Hay distintas formas de llegar a la Riviera Maya desde la CDMX.

¿Cómo llegar a la Riviera Maya, lugar donde entrenaría la Selección Mexicana?

La forma más rápida de viajar desde la Ciudad de México a la Riviera Maya es tomar un vuelo a Cancún y continuar por carretera hasta Playa del Carmen, uno de los principales destinos de la región. En avión, el viaje puede costar entre 1,700 y 5,000 pesos mexicanos por persona.

Otra alternativa es viajar en autobús desde la CDMX. El trayecto puede durar entre 27 y 33 horas y costar aproximadamente entre 2,000 y 4,500 pesos por persona, según la ruta y el servicio contratado. También se puede llegar en carro, con un recorrido de más de 1,500 kilómetros y más de 19 horas de conducción continua. Se gastaría más de 3 mil pesos.

Rafa Márquez fue presentado como nuevo DT de la Selección Mexicana|Adrian Macias/Adrian Macias

Todos los resultados de la Selección Nacional de México al mando de Rafael Márquez

En sus primeros cuatro encuentros amistosos, México no consiguió victorias bajo la dirección de Rafael Márquez.

México 1-1 Colombia

México 1-1 Perú

México 0-3 Estados Unidos

México 0-2 Chile

La serie ante Jamaica será la primera prueba oficial de Rafa Márquez como entrenador de la Selección Mexicana. El partido de ida se jugará el 14 de noviembre y la vuelta el 17, para definir el pase a las semifinales de la Nations League.

