Se perdió el Mundial 2026 con México por lesión y hoy revela las consecuencias: “Bajé 7 u 8 kilos”

Luis Malagón fue uno de los jugadores mexicanos que peor la pasó en la previa del Mundial 2026. El guardameta del América lucía como la primera opción en el arco de la Selección Mexicana junto a Raúl Rangel pensando en la justa mundialista, sin embargo, una lesión en el tendón de Aquiles derrumbó sus sueños a pocas semanas del inicio de la competencia.

Su regreso a las canchas se produjo el pasado 10 de octubre en el empate entre las Águilas y Rayados de Monterrey por la Jornada 11 del Apertura 2026. Ahora, en la previa del duelo ante Toluca, Malagón recordó su proceso de rehabilitación y contó cómo vivió la lesión que lo apartó del campo de juego durante siete meses y lo dejó sin la posibilidad de cumplir su sueño de jugar una Copa del Mundo.

Luis Malagón cuenta los detalles de su lesión

“Fueron meses muy difíciles en todos los aspectos: de presión, de ánimo, ganas de no salir adelante por lo que estaba en juego, por el hecho de que el Mundial estaba tan cerca”, comenzó diciendo el portero del América en conferencia de prensa. Luego, remarcó los cambios físicos que sufrió a raíz de la lesión.

“Veme, estoy más flaco. Bajé siete kilos, ocho, no recuerdo exactamente cuántos”, explicó Malagón, dejando en evidencia que aquella etapa fue muy dura tanto desde lo emocional como desde lo físico. Sin embargo, el arquero estuvo lejos de bajar los brazos y hoy regresó a la titularidad con el América.

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Los números de Luis Malagón desde su regreso con el América

Desde su regreso a la Liga BBVA MX, Luis Malagón ha disputado cuatro partidos como titular con el América, acumulando 360 minutos. En ese lapso, las Águilas consiguieron dos victorias, un empate y una derrota, mientras que el guardameta recibió ocho goles y todavía no pudo mantener su portería en cero.

El arquero mexicano recibió un tanto ante Monterrey, tres contra León, dos frente al Atlas y otros dos ante Pachuca. Además, registró 10 atajadas en esos encuentros, con una efectividad del 55.6%, mientras continúa sumando minutos para recuperar su mejor versión tras siete meses de ausencia.

Cabe destacar que Malagón no tuvo actividad en el reciente empate ante Xolos de Tijuana, ya que Guillermo Almada decidió darle descanso y utilizar a Rodolfo Cota. Por esta razón, sus números se mantienen sin cambios en la previa del compromiso contra Toluca.