Streets of Rage, la nueva adaptación de videojuegos al cine; ¿quién será su director?

En los últimos años las películas que se han adaptado de videojuegos han tenido un impacto y una popularidad que pocas veces se había visto antes, y para muestra de ello está lo ocurrido con las últimas dos entregas de Super Mario Bros. Ahora, toca el turno de hablar de Streets of Rage.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

Posiblemente, los amantes más clásicos de los videojuegos saben que Streets of Ragvideojuegose es considerado uno de los títulos más interesantes que hubo hace algunas décadas en México y el resto del mundo. Ahora, se sabe que este juego tendrá una adaptación a la pantalla grande.

¿Quién será el director de Streets of Rage?

De acuerdo con Lionsgate, el encargado de ser el director de Streets of Rage será nada más y nada menos que Jeymes Samuel, cineasta que recientemente logró la admiración en los BAFTA gracias a su participación en “Más Dura será la Caída”, su filme más aplaudido.

Te puede interesar: Vale más de 100 millones, pero perdió dos finales en CU en un año

Te puede interesar: Cruz Azul buscará su título 28; ¿cuándo, dónde y contra quién?

A ‘STREETS OF RAGE’ movie is in the works.



• Pat Casey and Josh Miller (‘Sonic the Hedgehog’) will write the script



• Jeymes Samuel (‘The Harder They Fall’) is set to direct



(Source: https://t.co/0gOL2TZuAU) pic.twitter.com/JiEHOa1GhV — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) June 1, 2026

Además, Lionsgate confirmó que tanto Josh Miller como Pat Casey serán los encargados de realizar el guión de la misma forma que ocurrió con su participación en la trilogía de Sonic. Esta noticia ha generado adeptos positivos, pues dicho filme se logró apegar a la sintonía y cultura del videojuego.

Cabe mencionar que esta cinta apostará por una adaptación que sea lo más fiel al espíritu del videojuego a través de la acción callejera que tanto ha caracterizado al mismo, así como una notable banda sonora electrónica y los personajes más conocidos que la saga ha tenido desde siempre.

¿Cuándo será el lanzamiento de Streets of Rage?

Cabe mencionar que, hasta el momento, se desconoce la fecha oficial del lanzamiento de Streets of Rage, por lo que luce imposible que esta salga durante el segundo semestre del año como, en el pasado, distintos insiders comentaron en el mundo de las redes sociales.