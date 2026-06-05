Usuarios confirman ESTAFAS bajo el nombre de GTA VI; así les quitaron su dinero

El GTA VI está cada vez más cerca y, pese a los constantes rumores que indican que podría sufrir un nuevo retraso, la realidad es que se espera su lanzamiento a mediados de noviembre próximo, lo cual lo convertiría en uno de los videojuegos más esperados de todos los tiempos.

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Ante ello, era de esperarse que ciberdelincuentes hicieran uso de este título de forma negativa, por lo que, a través de redes sociales, distintos usuarios han dado a conocer que han sido víctimas de estafas bajo el nombre del GTA VI. ¿A qué se refieren con esta situación?

¿Usuarios han sido víctimas de estafas por el GTA VI?

Fue a través de Nord VPN, un servicio de red privada virtual, que se emitió una alerta a finales del mes pasado luego de los constantes fraudes cibernéticos que se han realizado a través de los jugadores por el supuesto retraso del GTA VI, esto mediante descargas infectadas y páginas web falsas.

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GTA 6 is the only video game releasing in November



No one wants to launch anywhere near it 💀 pic.twitter.com/BKdmtCLCyQ — GTA 6 Intel (@GTA6Intel) June 3, 2026

La intención de estos ciberdelincuentes es hacer creer a los usuarios que el GTA VI ya se puede descargar a fin de robarles no solo su dinero, sino también sus datos privados. Lo anterior deriva de la poca fiabilidad que el videojuego ha tenido después de los constantes retrasos que ha tenido desde el año pasado.

Fue así como distintos ciberdelincuentes se dieron a la tarea de diseñar páginas web falsas que prometen accesos exclusivos a las versiones de prueba del GTA VI tanto para Xbox como para la PS5. Por tal motivo, Nord VPN solicitó a los usuarios tener mucho cuidado con este tipo de interacciones.

¿Cómo inicia el fraude de los ciberdelincuentes vía GTA VI?

El sitio web solicita a la víctima llenar un cuestionario con el que recibirán un código de descarga para el GTA VI. Una vez con él, el sistema pide superar una supuesta prueba de verificación humana, por lo que de esta forma es como los atacantes obligan a los usuarios a suscribirse mediante servicios de pago mensuales.