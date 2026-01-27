Conoce los videojuegos más destacados que se estrenan en la PlayStation del 27 de enero al 1 de febrero

La quinta semana del año, finalmente, ha comenzado. Ante esta situación, los amantes de distintas consolas de videojuegos, entre ellas la PlayStation 5, se dicen listos para disfrutar de los nuevos títulos que habrá en sus plataformas digitales, mismos que se presentarán desde este martes 27 de enero y hasta el próximo domingo 1 de febrero.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

Se trata, entonces, de una semana realmente interesante para aquellos usuarios que desean indagar en otro tipo de territorios dentro del apartado de los videojuegos, lo anterior aprovechando que la PlayStation 5 cuenta con un sinfín de títulos que, sin duda, acaparan por completo las miradas.

¿Qué títulos destacados se estrenan en la PlayStation 5 del 27 de enero al 1 de febrero?

Highguard: La primera gran alternativa para los seguidores a los videojuegos es precisamente este, mismo que cerró con la gala de los Game Awards y que se perfila para ser uno de los más interesantes de este primer trimestre del año. El mismo llegó a la PlayStation 5 desde el pasado 26 de enero.

Te puede interesar: El día que Penta, el Zero Miedo, derrotó a Chelsea Green

Te puede interesar: ¿Quién ganará el MVP de la NFL 2025 - 2026?

January 27th is Speedball time☄️

Launching Xbox Series X|S, PlayStation 5 and PC

WISHLIST 👉👉 https://t.co/2jZkiTSqv6 pic.twitter.com/iOD6ulYcv1 — Speedball (@SpeedballGame) January 24, 2026

Cairn : Con una fecha de llegada para el próximo jueves 29 de enero, se trata de un videojuego de acción que tiene como apartado más llamativo la aventura de supervivencia a través de una escalada de montaña que promete dejar muchas horas de intensidad a quienes lo jueguen.

: Con una fecha de llegada para el próximo se trata de un videojuego de acción que tiene como apartado más llamativo la aventura de supervivencia a través de una escalada de montaña que promete dejar muchas horas de intensidad a quienes lo jueguen. Speedball: Finalmente, es imposible no hablar de Speedball, un videojuego que llega a la PlayStation 5 precisamente este martes 27 de enero y que regresa manteniendo la idea base; es decir, la competición mediante un deporte a caballo que se asemeja tanto al rugby como al futbol soccer.

¿Qué “joyitas” podrían sorprender a más de uno esta semana en la PlayStation 5?

Expertos en videojuegos consideran que esta semana podría traer títulos interesantes como I Hate This Place y Durk Auction, mismos que llegan el 29 de enero . El primero es un juego de supervivencia con estética de cómic, mientras que el segundo forma parte de una aventura de misterio en el que los personajes cambian prácticamente en cualquier momento.