Xbox se mantiene como la consola más vendida en México; estos millones factura

En las últimas semanas el nombre de Xbox se ha vuelto tendencia en las redes sociales gracias a las noticias que circulan, mismas que mencionan que distintos trabajadores han sido despedidos de sus cargos luego de distintos factores que han afectado la producción de videojuegos.

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La situación no es la mejor para la consola de Microsoft, misma que, a lo largo del planeta, ha quedado rezagada por otras como PlayStation y Nintendo. Curiosamente, ocurre un hecho totalmente distinto en México, país en donde es más líder que nunca en relación a sus rivales.

¿Xbox es la consola más vendida en México?

De acuerdo con un informe de la firma de consultoría The Competitive Intelligence Unit, el Xbox cuenta con una base masiva de 73.85 millones de videojugadores en México. Además, se mantiene como la más rentable con 16.6 millones de usuarios activos en relación a sus principales competencias.

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En otras palabras, la Xbox se ha consolidado como la líder a través de una participación del 49.3 por ciento del mercado nacional, lo cual habla de un consumo sostenido que hace de México un mercado predilecto para la consola en relación a otros países a lo largo del mundo.

La PlayStation cuenta con un margen del 35.2 por ciento y se establece como la segunda opción gracias al crecimiento que ha tenido en el planeta, el cual ha alcanzado a México. Finalmente, en el tercer puesto se ubica la Nintendo con un porcentaje del 15.5, el más bajo de los tres.

¿Cuánto cuesta la Xbox en México?

Si bien el costo de la Xbox Series X|S en México deriva de distintas aristas como la tienda en donde se adquiere, si esta se compra en línea o, bien, si cuenta con algún material extra, la realidad es que el precio promedio de esta consola al interior del país ronda los 12,000 y 14,000 pesos si hablamos de la edición digital Robot White de 1 TB.

