10 mafias internacionales ya operan con cárteles en México: ¿qué están haciendo?

Al menos 10 mafias internacionales operan en México. Aliadas con cárteles mexicanos, realizan actividades de tráfico de drogas y armas, contrabando de precursores químicos, trata de personas, préstamos “gota a gota”, entre otras actividades ilícitas.

“Tenemos toda una constelación de mafias criminales que laboran de la mano con grupos del narcotráfico en México”, comentó David Saucedo, consultor en seguridad, en entrevista con Azteca Noticias.

Así operan mafias internacionales con cárteles mexicanos

Grupos colombianos proveen de cocaína a criminales de México y hacen préstamos de dinero. También realizan labores de sicariato, al igual que grupos de la Mara Salvatrucha de Centroamérica.

La organización criminal venezolana Tren de Aragua controla redes de sexoservicio en zonas como Sullivan, en la Ciudad de México, y el tráfico de migrantes hacia Estados Unidos.

La mafia china provee precursores químicos para elaborar drogas sintéticas como el fentanilo. Organizaciones criminales de Rusia y países de la antigua Unión Soviética trafican armas, además de enganchar mujeres para explotarlas como acompañantes.

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Secta de Jerusalén que opera en México ligada a pedofilia

La secta Lev Tahor, con origen en Jerusalén, tiene operaciones en Guatemala, México y Nueva York para el abuso de menores y la pedofilia. Uno de sus operadores de origen rumano fue detenido en Chiapas en enero pasado.

Así también la mafia italiana, rumana y albanesa, entre otras, tienen como proveedores de drogas al crimen organizado de nuestro país y establecen rutas para traficar.

Criminales internacionales detenidos en México

También líderes criminales ven a México como escondite. Es el caso de Ryan James, exsnowboarder olímpico canadiense; el chino Zhi Dong Zhang, “El Brother Wang” y el más reciente de Juan Carlos Montero Mestre, “El Lobo Menor”, líder criminal en Ecuador y Colombia.

“Al sentirse perseguidos en sus respectivos países, llegan a acuerdos y negociaciones con los cárteles mexicanos para que las policías locales de México, municipales, federales y estatales, respalden a estos anillos de protección e impidan que puedan ser capturados por autoridades de esos países”, opinó David Saucedo, consultor en seguridad.

Mediante esas alianzas, organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el de Sinaloa hoy operan en otros continentes.

