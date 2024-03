30 años de Hechos con Javier Alatorre| Documentábamos río de gente que despedía a Paco Stanely: así narraban en FIA este suceso

El 7 de junio de 1999 a la redacción de Fuerza Informativa Azteca (FIA) llegaba una noticia: habían matado a alguien muy cerca de las instalaciones de la televisora. Ese día, el equipo de reporteros se desplegó al restaurante El Charco de las Ranas, en Boulevard Adolfo López Mateos 2772, en Jardines del Pedregal, donde había ocurrido el crimen.

El periodista Javier Alatorre informó en Hechos que aquella persona que había sido asesinada a balazos era el entonces conductor Francisco Jorge Stanley Albaitero, mejor conocido como Paco Stanley.

FIA así dio a conocer la muerte de Paco Stanley

A 30 años de Hechos con Javier Alatorre, compartimos contigo cómo se vivió el momento minuto a minuto de aquel lamentable suceso, en el que cientos de televidentes supieron de lo que pasaba gracias al equipo de reporteros de FIA que documentó cada detalle.

“Paco Stanley fue asesinado a las doce del día a unos pasos de su casa de trabajo, de TV Azteca”, reportó Javier Alatorre.

El periodista de FIA, Mariano Riva Palacio, recuerda que en aquel día les habían advertido de una persona que había sido asesinada muy cerca de las instalaciones de televisión Azteca, afuera de un restaurante.

“Cuando llegamos al lugar, una cantidad impresionante de gente, porque muchos incluso ya sabían que se trataba del ex conductor de televisión. Fue una cobertura al momento difícil porque nos permitían el acceso, de repente la policía te bloqueaba, no te dejaba hacer tu trabajo”, contó Riva Palacio.

TV Azteca logró entrevistar a Mario Bezares

Luego de lo ocurrido, Sergio Vicke, reportero de TV Azteca, habló con Mario Bezares, compañero de trabajo y amigo de Paco Stanley, después del asesinato. En el lugar, el periodista pudo platicar y escuchar lo que serían las primeras declaraciones de Bezares.

“Cuando estaba entrevistando a Mario Bezares, yo llegué y puse mi micrófono de TV Azteca. Él ( Jacobo Zabludovsky) ya lo estaba entrevistando y fui metiendo el micrófono de TV Azteca y él, cuando estaba fuera de su toma, le pegó al micrófono de TV Azteca. No, no, no serás Jacobo Zabludovsky, pero yo soy Sergio Vicke y trabajo para TV Azteca y pude empezar a entrevistar a Mario Bezares”.

Desde un helicóptero, Jaime Guerrero, periodista de FIA, sobrevoló por varias horas para documentar el camino que seguía el cortejo fúnebre donde iba el cuerpo de Paco Stanley

“En medio del dolor y de las lágrimas de cientos de seguidores que hacen justamente esto de la carroza”, narró en tiempo real desde el aire.

Mientras que Vicente González, periodista de FIA, recuerda que él estuvo cubriendo el caso de Paco Stanley “y todo lo que termina siendo el enfrentamiento de TV Azteca y el gobierno de la Ciudad de México por este caso y que hasta la fecha no termina de resolverse por el puerquero que hicieron en ese caso”.